"Викликали священника". Голлівудська зірка пережив клінічну смерть

Голлівудський актор і зірка фільму "Шаленя п'ятниця" Чед Майкл Мюррей розповів, як у підлітковому віці пережив клінічну смерть.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на подкаст Great Company .

Чед Майкл Мюррей пережив клінічну смерть

Актор зізнався, що у 15 років його кишечник перекрутився, спричинивши внутрішню кровотечу.

"Я пробув у лікарні два з половиною місяці. Це було дуже важко", - згадав 43-річний актор, додавши, що під час госпіталізації то втрачав свідомість, то приходив до тями.

За його словами, лікарі провели операцію, під час якої з’ясувалося, що він втратив половину об’єму крові.

Чад Майкл Мюррей (фото: instagram.com/chadmichaelmurray)

"Я був на смертному одрі. Родина навіть викликала священика, щоб провести останні обряди. Пам’ятаю, як бачив свого батька, найслабшого з усіх, кого я коли-небудь бачив, і священика біля мого ліжка. Медсестра Сенді зробила мені переливання крові, і це врятувало мені життя", - поділився Мюррей.

Хоча точного діагнозу він не розкрив, медики пояснили, що заворот кишечника викликає непрохідність, через яку навколишні ділянки заповнюються їжею, рідиною та газом.

Згодом Мюррею довелося перенести другу операцію, аби "очистити" та відновити внутрішні органи.

Після двох місяців лікування актор сильно схуд - з близько 82 до 53,5 кіло.

"Коли я вперше глянув у дзеркало, то подумав: “Хто це?” І заплакав. Я був схожий на скелет", - зізнався він.

Попри складний стан, саме в лікарні Чед отримав несподіваний поштовх до майбутньої кар’єри.

Чад Майкл Мюррей (фото: instagram.com/chadmichaelmurray)

Медсестра, на ім'я Алана, яка працювала моделлю, запропонувала йому спробувати себе у модельному бізнесі.

"Я відповів, що хочу бути актором, бо люблю кіно та телебачення. Вона сказала, що можна почати з модельної роботи і перейти до акторства. І вона дійсно виконала обіцяне - зв’язала мене з агентством після виписки", - поділився артист.

Ті події також зблизили актора з Богом та його батьком, який сам виховував п’ятьох дітей.

"Він щодня приходив до лікарні, проводив зі мною ночі, коли вдома чекали ще четверо дітей. Я безмежно вдячний, саме тоді ми стали по-справжньому близькими", - розповів Мюррей.

Чад Майкл Мюррей (фото: instagram.com/chadmichaelmurray)

До слова, актор і раніше згадував про свій досвід клінічної смерті.

У 2019 році в шоу Джесса Кейгла на SiriusXM він розповів, що відтоді ретельно стежить за харчуванням, уникає алкоголю та підтримує здоровий спосіб життя.

"Ось чому я став актором. Це про розвагу, про добро, яке можна дарувати іншим через свою роботу, сім’ю та віру", - підсумував Чед.