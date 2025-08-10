"Вызвали священника". Голливудская звезда пережил клиническую смерть

Голливудский актер и звезда фильма "Чумовая пятница" Чед Майкл Мюррей рассказал, как в подростковом возрасте пережил клиническую смерть.

Актер признался, что в 15 лет его кишечник перекрутился, вызвав внутреннее кровотечение.

"Я пробыл в больнице два с половиной месяца. Это было очень тяжело", - вспомнил 43-летний актер, добавив, что во время госпитализации то терял сознание, то приходил в себя.

По его словам, врачи провели операцию, во время которой выяснилось, что он потерял половину объема крови.

Чад Майкл Мюррей (фото: instagram.com/chadmichaelmurray)

"Я был на смертном одре. Семья даже вызвала священника, чтобы провести последние обряды. Помню, как видел своего отца, самого слабого из всех, кого я когда-либо видел, и священника у моей кровати. Медсестра Сэнди сделала мне переливание крови, и это спасло мне жизнь", - поделился Мюррей.

Хотя точного диагноза он не раскрыл, медики объяснили, что заворот кишечника вызывает непроходимость, из-за которой окружающие участки заполняются пищей, жидкостью и газом.

Впоследствии Мюррею пришлось перенести вторую операцию, чтобы "очистить" и восстановить внутренние органы.

После двух месяцев лечения актер сильно похудел - с около 82 до 53,5 килограммов.

"Когда я впервые взглянул в зеркало, то подумал: "Кто это?" И заплакал. Я был похож на скелет", - признался он.

Несмотря на сложное состояние, именно в больнице Чед получил неожиданный толчок к будущей карьере.

Чад Майкл Мюррей (фото: instagram.com/chadmichaelmurray)

Медсестра по имени Алана, которая работала моделью, предложила ему попробовать себя в модельном бизнесе.

"Я ответил, что хочу быть актером, потому что люблю кино и телевидение. Она сказала, что можно начать с модельной работы и перейти к актерству. И она действительно выполнила обещанное - связала меня с агентством после выписки", - поделился артист.

Те события также сблизили актера с Богом и его отцом, который сам воспитывал пятерых детей.

"Он ежедневно приходил в больницу, проводил со мной ночи, когда дома ждали еще четверо детей. Я бесконечно благодарен, именно тогда мы стали по-настоящему близкими", - рассказал Мюррей.

Чад Майкл Мюррей (фото: instagram.com/chadmichaelmurray)

К слову, актер и ранее упоминал о своем опыте клинической смерти.

В 2019 году в шоу Джесса Кейгла на SiriusXM он рассказал, что с тех пор тщательно следит за питанием, избегает алкоголя и поддерживает здоровый образ жизни.

"Вот почему я стал актером. Это о развлечении, о добре, которое можно дарить другим через свою работу, семью и веру", - подытожил Чед.