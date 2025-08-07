ua en ru
"Все пішло шкереберть": Анатолій Анатоліч показав себе в гіпсі після травми

Четвер 07 серпня 2025 11:54
Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Катерина Собкова

Український телеведучий Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я - Анатолій Яцечко) повідомив про серйозну травму. Він зламав два пальці на нозі під час гри на полі.

Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Instagram.

Анатолій Анатоліч показав ногу в гіпсі - що сталося

За словами телеведучого, це перший перелом за все його життя.

"У це складно повірити, але це перший справжній перелом у моєму житті. Я не радію, що це сталося в 40", - написав.

Травму ведучий отримав унаслідок порушення правил з боку суперника під час гри.

"Сам винен. Зламав мені два пальці суперник на полі - і він був неправий, тому що порушував правила. Але це спорт, і таке буває", - зазначив він.

Попри серйозність травми, не вважає ситуацію героїчною.

"Це не поранення і не травма під час порятунку людини. Тому нічого героїчного. Просто тупий перелом двох пальців", - пояснив він.

Найбільше телеведучий шкодує, що йому потрібно тимчасово змінити активний ритм життя.

"Гіпс. І кілька місяців я поза своїм графіком. Чесно, дуже боляче це розуміти - що всі плани й мій дуже активний спосіб життя йде шкереберть", - зізнався Анатоліч.

Зазначимо, що ведучий готувався одразу до кількох марафонів - у Києві, Берліні та Нью-Йорку. Щоденні пробіжки, кросфіт і тренування тепер доведеться відкласти.

"Біг - величезна частина мого життя. І зараз я сам у себе його забрав. Дуже злюся на себе через це", - емоційно заявив він.

Анатолій Анатоліч також додав, що багато хто радить йому "пригальмувати" і сприймати це як сигнал згори.

"Так, мені багато хто пише, що цей Всесвіт дав сигнал пригальмувати, відпочити. Але чесно - я не хотів гальмувати та відпочивати. І зараз у мене стадія страждання і неприйняття цього тимчасового стану", - додав він.

Також він опублікував відео з лікарні й показав, як йому робили рентген і накладали гіпс.

У коментарях до відео підписники телеведучого бажають йому якнайшвидшого відновлення, а також сприймати все з оптимізмом.

