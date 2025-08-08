"Він від мене ховався": Анжеліка Рудницька пригадала конфлікт з Кузьмою

Що за конфлікт стався між Рудницькою і Кузьмою

За словами виконавиці, саме тоді, коли музичний проєкт "Територія А", яким вона керувала, перебував на піку популярності, програму несподівано зняли з ефіру телеканалу ICTV.

На її місце згодом вийшов хіт-парад, який вів Кузьма.

Рудницька вважає, що у той момент артист фактично "підсидів" її, хоча саме вона колись запропонувала йому спробувати себе як телеведучого.

"Територію А" прибрали з ефіру на ICTV (проєкт виходив на каналі із 1995 по 2000 рік. - Ред). І тільки після того там з’явився Скрябін. По суті, він мене підсидів. Я вперше запропонувала Кузьмі бути телеведучим. Він стартував у нашому проєкті "Територія ДАНС", а потім пішло-поїхало. "Територія А" дуже підтримувала Кузьму і гурт "Скрябін", - зауважила виконавиця.

Андрій Кузьменко (фото: instagram.com/skryabinband)

За словами співачки, тоді їй пояснили, що канал змінює формат і відмовляється від музичних програм, нібито плануючи переорієнтуватися на чоловічу аудиторію.

Та згодом в ефірі з’явився новий музичний проєкт за участю Кузьми.

"А потім з’явився топ-7 з Кузьмою. Андрій не подзвонив мені навіть", - зазначила Рудницька.

Як зізналася артистка, телеканал навіть пропонував фінансову підтримку, аби "Територія А" залишилась у сітці мовлення, однак у творців не було ресурсу, щоб утримати програму в ефірі.

Анжеліка Рудницька (фото: facebook.com/AnzhelikaRudnytska)

Попри прикру ситуацію, Анжеліка не вважає її повноцінним конфліктом, однак визнає, що поведінка Кузьми тоді була, м’яко кажучи, неетичною.

"Якийсь час він від мене ховався. Згодом зустрілися, поспілкувались і він у мене попросив пробачення", - підкреслила вона в інтерв’ю.