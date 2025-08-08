"Он от меня прятался": Анжелика Рудницкая вспомнила конфликт с Кузьмой

Что за конфликт произошел между Рудницкой и Кузьмой

По словам исполнительницы, именно тогда, когда музыкальный проект "Территория А", которым она руководила, находился на пике популярности, программу неожиданно сняли с эфира телеканала ICTV.

На ее место впоследствии вышел хит-парад, который вел Кузьма.

Рудницкая считает, что в тот момент артист фактически "подсидел" ее, хотя именно она когда-то предложила ему попробовать себя в качестве телеведущего.

"Территорию А" убрали из эфира на ICTV (проект выходил на канале с 1995 по 2000 год. - Ред). И только после этого там появился Скрябин. По сути, он меня подсидел. Я впервые предложила Кузьме быть телеведущим. Он стартовал в нашем проекте "Территория ДАНС", а потом пошло-поехало. "Территория А" очень поддерживала Кузьму и группу "Скрябин", - отметила исполнительница.

Андрей Кузьменко (фото: instagram.com/skryabinband)

По словам певицы, тогда ей объяснили, что канал меняет формат и отказывается от музыкальных программ, якобы планируя переориентироваться на мужскую аудиторию.

Но впоследствии в эфире появился новый музыкальный проект с участием Кузьмы.

"А потом появился топ-7 с Кузьмой. Андрей не позвонил мне даже", - отметила Рудницкая.

Как призналась артистка, телеканал даже предлагал финансовую поддержку, чтобы "Территория А" осталась в сетке вещания, однако у создателей не было ресурса, чтобы удержать программу в эфире.

Анжелика Рудницкая (фото: facebook.com/AnzhelikaRudnytska)

Несмотря на досадную ситуацию, Анжелика не считает ее полноценным конфликтом, однако признает, что поведение Кузьмы тогда было, мягко говоря, неэтичным.

"Какое-то время он от меня прятался. Впоследствии встретились, пообщались и он у меня попросил прощения", - подчеркнула она в интервью.