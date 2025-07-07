Військові звернулися до "Курган і Агрегат" хітовою піснею: "Бо ні г*мна, ні ложки"

Чому військові звернулися до "Курган і Агрегат"

"Чорний ліс" вирішив записати відео для учасників гурту не заради "хайпу". Так військові креативно запросили "Курган і Агрегат", аби ті допомогли їм з важливою справою.

"Запрошуємо гурт "Курган і Агрегат", щоб ви доєднались до благодійного фестивалю з нагоди Дня Дрогобича. І допомогли зібрати донати для нашої бригади. Тож, Аміль та Раміль Насірови, Євген Володченко, Валентин Губеня, радо запрошуємо вас в Дрогобич", - сказав захисник.

Після цього він та учасники оркестру почали співати. І, мабуть, це вперше, коли хіт "Валентина" прозвучав у такому виконанні.

Вони проспівали наступні рядки:

"Валька

Наколоти МакКофе

Зроби як ти умієш

Добав ще сахар трошки

Валька

А дай ще сігаретку

А дай ще зажигалку

Бо ні г*мна ні ложки".

У коментарях юзери активно "тегають" учасників гурту, аби ті швидше помітили відео від військових.