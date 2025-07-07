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Военные обратились к "Курган і Агрегат" хитовой песней: "Бо ні г*мна, ні ложки"

"Курган і Агрегат" получили креативное приглашение от военных (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Военные из бригады "Чорний ліс" креативно обратились к участникам группы "Курган і Агрегат" ("Курган & Agregat"). Более того, они еще и перепели их песню - получилось очень необычно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram бригады "Чорний ліс"

Почему военные обратились к "Курган і Агрегат"

"Чорний ліс" решил записать видео для участников группы не ради "хайпа". Так военные креативно пригласили "Курган і Агрегат", чтобы те помогли им с важным делом.

"Приглашаем группу "Курган і Агрегат", чтобы вы присоединились к благотворительному фестивалю по случаю Дня Дрогобыча. И помогли собрать донаты для нашей бригады. Поэтому, Амиль и Рамиль Насировы, Евгений Володченко, Валентин Губеня, с радостью приглашаем вас в Дрогобыч", - сказал защитник.

После этого он и участники оркестра начали петь. И, пожалуй, это впервые, когда хит "Валентина" прозвучал в таком исполнении.

Они пропели следующие строки:

"Валька
Наколоти МакКофе 
Зроби як ти умієш
Добав ще сахар трошки

Валька
А дай ще сігаретку
А дай ще зажигалку
Бо ні г*мна ні ложки".

 

В комментариях пользователи активно "тегают" участников группы, чтобы те быстрее заметили видео от военных.

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