Волошин закрутив роман з моделлю OnlyFans через два роки після розлучення з Трінчер

Блогер Олександр Волошин, який під час війни виїхав за кордон, через два роки після розлучення зі співачкою Анною Трінчер закрутив новий роман.
Що відомо про нову обраницю бізнесмена - дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна.
Новою обраницею Олександра стала модель OnlyFans та блогерка Аліна Муронець.
Цікаво, що до цього вона перебувала у стосунках зі співаком OSTROVSKYI, але пара розійшлася ще торік.
Аліна Муронець (фото: instagram.com/muronets_alina)
Тепер же дівчина та Волошин проводять чимало часу разом - нещодавно закохані вирушили у подорож і ділилися кадрами з одного й того ж місця, що не залишило байдужими їхніх підписників.
Хоч офіційно стосунки пара не підтверджує, однак і не спростовує.
Ба більше, днями Олександр зробив коханій розкішний подарунок - браслет Cartier вартістю 9000 євро.
Після цього фоловери поцікавилися, чи познайомив Волошин нову дівчину зі своєю мамою і яке вони справили враження один на одного.
Блогер відповів, що це вже сталося.
"Ну я за маму нічого говорити не буду, але якщо вони зараз сидять і пʼють дома вино, то можете скласти пазл", - поділився Олександр.
Нагадаємо, ще кілька років тому Волошин перебував у шлюбі зі співачкою Анною Трінчер.
Заручилися вони ще у грудні 2021 року - блогер освідчився коханій каблучкою Cartier із чималим діамантом.
Весілля планували гучне, однак через початок повномасштабної війни плани довелося змінити. Урочиста церемонія відбулася вже у вересні 2022-го.
Втім, шлюб тривав недовго. Вже за півтора року пара повідомила про розрив. Як зізнався Волошин, саме він став ініціатором розлучення - почуття до Анни зникли.
У серпні 2024-го інфлюенсер заявив, що виїхав з України. Спочатку перебував у Польщі, згодом переїхав до Іспанії, а потім оселився на Балі.
Саме звідти Волошин записав скандальне відео "Хто зрадник", у якому спробував пояснити свою втечу та розкритикував "систему", яка, за його словами, панує в Україні.
Повернутися на батьківщину блогер пообіцяв лише тоді, коли країна "зміниться". Наразі Волошин мешкає у Польщі.
Вас може зацікавити:
При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: Instagram Олександра Волошина, Аліни Муронець.