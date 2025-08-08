Волошин закрутив роман з моделлю OnlyFans через два роки після розлучення з Трінчер

З ким зустрічається Волошин

Новою обраницею Олександра стала модель OnlyFans та блогерка Аліна Муронець.

Цікаво, що до цього вона перебувала у стосунках зі співаком OSTROVSKYI, але пара розійшлася ще торік.

Аліна Муронець (фото: instagram.com/muronets_alina)

Тепер же дівчина та Волошин проводять чимало часу разом - нещодавно закохані вирушили у подорож і ділилися кадрами з одного й того ж місця, що не залишило байдужими їхніх підписників.

Хоч офіційно стосунки пара не підтверджує, однак і не спростовує.

Ба більше, днями Олександр зробив коханій розкішний подарунок - браслет Cartier вартістю 9000 євро.

Волошин подарував дівчині коштовний браслет (скріншот)

Після цього фоловери поцікавилися, чи познайомив Волошин нову дівчину зі своєю мамою і яке вони справили враження один на одного.

Блогер відповів, що це вже сталося.

"Ну я за маму нічого говорити не буду, але якщо вони зараз сидять і пʼють дома вино, то можете скласти пазл", - поділився Олександр.

Волошин познайомив нову обраницю з мамою (скріншот)

Нагадаємо, ще кілька років тому Волошин перебував у шлюбі зі співачкою Анною Трінчер.

Заручилися вони ще у грудні 2021 року - блогер освідчився коханій каблучкою Cartier із чималим діамантом.

Весілля планували гучне, однак через початок повномасштабної війни плани довелося змінити. Урочиста церемонія відбулася вже у вересні 2022-го.

Втім, шлюб тривав недовго. Вже за півтора року пара повідомила про розрив. Як зізнався Волошин, саме він став ініціатором розлучення - почуття до Анни зникли.

Олександр Волошин з Анною Трінчер (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

У серпні 2024-го інфлюенсер заявив, що виїхав з України. Спочатку перебував у Польщі, згодом переїхав до Іспанії, а потім оселився на Балі.

Саме звідти Волошин записав скандальне відео "Хто зрадник", у якому спробував пояснити свою втечу та розкритикував "систему", яка, за його словами, панує в Україні.

Повернутися на батьківщину блогер пообіцяв лише тоді, коли країна "зміниться". Наразі Волошин мешкає у Польщі.