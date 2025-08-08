Волошин закрутил роман с моделью OnlyFans спустя два года после развода с Тринчер

С кем встречается Волошин

Новой избранницей Александра стала модель OnlyFans и блогерша Алина Муронец.

Интересно, что до этого она находилась в отношениях с певцом OSTROVSKYI, но пара разошлась еще в прошлом году.

Алина Муронец (фото: instagram.com/muronets_alina)

Теперь же девушка и Волошин проводят немало времени вместе - недавно влюбленные отправились в путешествие и делились кадрами с одного и того же места, что не оставило равнодушными их подписчиков.

Хотя официально отношения пара не подтверждает, однако и не опровергает.

Более того, на днях Александр сделал любимой роскошный подарок - браслет Cartier стоимостью 9000 евро.

Волошин подарил девушке ценный браслет (скриншот)

После этого фолловеры поинтересовались, познакомил ли Волошин новую девушку со своей мамой и какое они произвели впечатление друг на друга.

Блогер ответил, что это уже произошло.

"Ну я за маму ничего говорить не буду, но если они сейчас сидят и пьют дома вино, то можете сложить пазл", - поделился Александр.

Волошин познакомил новую избранницу с мамой (скриншот)

Напомним, еще несколько лет назад Волошин состоял в браке с певицей Анной Тринчер.

Обручились они еще в декабре 2021 года - блогер сделал предложение любимой кольцом Cartier с большим бриллиантом.

Свадьбу планировали громкую, однако из-за начала полномасштабной войны планы пришлось изменить. Торжественная церемония состоялась уже в сентябре 2022-го.

Впрочем, брак продлился недолго. Уже через полтора года пара сообщила о разрыве. Как признался Волошин, именно он стал инициатором развода - чувства к Анне исчезли.

Александр Волошин с Анной Тринчер (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

В августе 2024-го инфлюенсер заявил, что уехал из Украины. Сначала находился в Польше, впоследствии переехал в Испанию, а затем поселился на Бали.

Именно оттуда Волошин записал скандальное видео "Кто предатель", в котором попытался объяснить свой побег и раскритиковал "систему", которая, по его словам, царит в Украине.

Вернуться на родину блогер пообещал только тогда, когда страна "изменится". Сейчас Волошин живет в Польше.