Волошин зізнався, чи хотів повернути Трінчер, і як вона відреагувала на його новий роман

Анна та Олександр були разом протягом трьох років. У 2022-му пара узаконила стосунки та зіграла весілля.

Втім, шлюб не вдалося зберегти - згодом вони оголосили про розрив.

Сам Волошин пояснював, що охолов до цих стосунків і, аби не завдавати болю Анні, прийняв рішення піти.

За словами блогера, після розриву вони з колишньою певний час підтримували зв’язок.

Олександр Волошин і Анна Трінчер (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Це було радше спробою "пропрацювати старі образи". Однак усе змінилося після того, як він публічно оголосив про нові стосунки.

"У неї була образа на мене. Вона казала, що боїться мене, як вогню, як чорта. І вона хотіла це виправити. Ми почали спілкуватися. Думаю, що це сприйняття мене трохи залишилося. Після того, як я почав зустрічатися з Аліною, то вона всюди відписалася від мене. І зараз знову не спілкуємося. Може, почнемо, не знаю", - зізнався блогер.

"Думав повернутися до Ані"

У тій же розмові Волошин визнав, що після розриву неодноразово замислювався над тим, щоб повернутися до Трінчер.

Причиною стало відчуття, що інші дівчата не здатні його зрозуміти.

"Я просто злякався, що не знайду людину, яка хоч трохи мене зрозуміє. Єдина з цих всіх дівчат залишалась Аня, яка мене розуміла. Тому я постійно думав, що треба повертатись", - сказав він.

Ба більше, в їхніх переписках навіть звучали слова про те, що вони "точно будуть разом", хоча сама Аня не сприймала це серйозно.

Новий формат з Аліною Миронець

Зустріч з Аліною Миронець, за словами Волошина, змінила його уявлення про стосунки. Він наголосив, що з нею відчув інший рівень взаєморозуміння.

Олександр Волошин з новою коханою (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

"Вже за декілька днів я сказав їй, що хочу, щоб вона була зі мною. І саме не в форматі дівчини, а в форматі партнерки. Ми домовилися, що ми не пара, а партнери - більше, ніж стосунки, більше, ніж друзі, більше, ніж все. Якщо у мене виникне ідея про вільні стосунки, то я спокійно можу до неї прийти без страху. Це не про метелики в животі. Було розуміння, що це моя людина, та спокій", - заявив блогер.

Також він розкрив фінансову сторону їхніх стосунків.

"Я - бюджет. Коли треба, то кидаю. Думаю, 2-4 тис. доларів на місяць", - поділився Олександр.