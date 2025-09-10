Волошин признался, хотел ли вернуть Тринчер, и как она отреагировала на его новый роман

Анна и Александр были вместе в течение трех лет. В 2022-м пара узаконила отношения и сыграла свадьбу.

Впрочем, брак не удалось сохранить - впоследствии они объявили о разрыве.

Сам Волошин объяснял, что охладел к этим отношениям и, чтобы не причинять боль Анне, принял решение уйти.

По словам блогера, после разрыва они с бывшей некоторое время поддерживали связь.

Александр Волошин и Анна Тринчер (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Это было скорее попыткой "проработать старые образы". Однако все изменилось после того, как он публично объявил о новых отношениях.

"У нее была обида на меня. Она говорила, что боится меня, как огня, как черта. И она хотела это исправить. Мы начали общаться. Думаю, что это восприятие меня немного осталось. После того, как я начал встречаться с Алиной, то она везде отписалась от меня. И сейчас опять не общаемся. Может, начнем, не знаю", - признался блогер.

"Думал вернуться к Ане"

В том же разговоре Волошин признал, что после разрыва неоднократно задумывался над тем, чтобы вернуться к Тринчер.

Причиной стало ощущение, что другие девушки не способны его понять.

"Я просто испугался, что не найду человека, который хоть немного меня поймет. Единственная из этих всех девушек оставалась Аня, которая меня понимала. Поэтому я постоянно думал, что надо возвращаться", - сказал он.

Более того, в их переписках даже звучали слова о том, что они "точно будут вместе", хотя сама Аня не воспринимала это всерьез.

Новый формат с Алиной Миронец

Встреча с Алиной Миронец, по словам Волошина, изменила его представление об отношениях. Он отметил, что с ней почувствовал другой уровень взаимопонимания.

Александр Волошин с новой возлюбленной (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

"Уже через несколько дней я сказал ей, что хочу, чтобы она была со мной. И именно не в формате девушки, а в формате партнерши. Мы договорились, что мы не пара, а партнеры - больше, чем отношения, больше, чем друзья, больше, чем друзья, больше, чем все. Если у меня возникнет идея о свободных отношениях, то я спокойно могу к ней прийти без страха. Это не про бабочки в животе. Было понимание, что это мой человек, и спокойствие", - заявил блогер.

Также он раскрыл финансовую сторону их отношений.

"Я - бюджет. Когда надо, то бросаю. Думаю, 2-4 тыс. долларов в месяц", - поделился Александр.