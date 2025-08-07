ua en ru
"Все пошло наперекосяк": Анатолий Анатолич показал себя в гипсе после травмы

Четверг 07 августа 2025 11:54
"Все пошло наперекосяк": Анатолий Анатолич показал себя в гипсе после травмы Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Катерина Собкова

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Яцечко) сообщил о серьезной травме. Он сломал два пальца на ноге во время игры на поле.

Об этом говорится в сообщении РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Instagram.

Анатолий Анатолич показал ногу в гипсе - что случилось

По словам телеведущего, это первый перелом за всю его жизнь.

"В это сложно поверить, но это первый настоящий перелом в моей жизни. Я не радуюсь, что это произошло в 40", - написал.

Травму ведущий получил в результате нарушения правил со стороны соперника во время игры.

"Сам виноват. Сломал мне два пальца соперник на поле - и он был неправ, потому что нарушал правила. Но это спорт, и такое бывает", - отметил он.

Несмотря на серьезность травмы, не считает ситуацию героической.

"Это не ранение и не травма при спасении человека. Потому ничего героического. Просто тупой перелом двух пальцев", - объяснил он.

Больше всего телеведущий жалеет, что ему нужно временно изменить активный ритм жизни.

"Гипс. И пару месяцев я вне своего графика. Честно, очень больно это понимать - что все планы и мой очень активный образ жизни идет кувырком", - признался Анатолич.

Отметим, что ведущий готовился сразу к нескольким марафонам - в Киеве, Берлине и Нью-Йорке. Ежедневные пробежки, кроссфит и тренировки теперь придется отложить.

"Бег - огромная часть моей жизни. И сейчас я сам у себя его забрал. Очень злюсь на себя из-за этого", - эмоционально заявил он.

Анатолий Анатолич также добавил, что многие советуют ему "притормозить" и воспринимать это как сигнал свыше.

"Да, мне многие пишут, что эта Вселенная дала сигнал притормозить, отдохнуть. Но честно - я не хотел тормозить и отдыхать. И сейчас у меня стадия страдания и неприятие этого временного состояния", - добавил он.

Также он опубликовал видео из больницы и показал, как ему делали рентген и накладывали гипс.

В комментариях к видео подписчики телеведущего желают ему скорейшего восстановления, а также воспринимать все с оптимизмом.

