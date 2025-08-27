Всі бойфренди Тейлор Свіфт: з ким вона була до Тревіса Келсі та які хіти про них написала

Джо Джонас

У 2008 році виконавець і Тейлор були разом лише кілька місяців. Розрив, за чутками, відбувся телефоном - всього за 25 секунд.

Співачка перетворила цю драму на музику, використавши досвід для альбому Fearless, який пізніше приніс їй першу "Греммі".

Тейлор Свіфт і Джо Джонас (фото: Getty Images)

Серед пісень, натхненних цим етапом - "Forever & Always", "Last Kiss", "Better Than Revenge" і "Mr. Perfectly Fine".

Лукас Тілл

Актор, який знявся у кліпі "You Belong With Me", також був нетривалим коханням співачки. Їх познайомив знімальний майданчик фільму "Ганна Монтана". Зрештою, обоє дійшли згоди залишитися друзями.

Тейлор Лотнер

Роман двох Тейлорів почався на зйомках фільму "День святого Валентина". Фанати вважають, що "Back to December" - вибачення співачки перед зіркою "Сутінків".

"Ти віддав мені всю свою любов, і все, що я дала тобі, це було прощання", - співає Свіфт. У відповідь Лотнер сказав: "Вона саме така".

Тейлор Свіфт і Тейлор Лотнер (фото: Getty Images)

Корі Монтейт

Зірка серіалу "Хор" Корі Монтейт, який нещодавно загинув за нез'ясованих обставин, мав короткочасні стосунки зі співачкою.

Тейлор Свіфт і Корі Монтейт (фото: Getty Images)

Вважається, що трек "Mine" присвячено саме йому.

Джон Майєр

Робота над піснею "Half of My Heart" обернулася романом. Тейлор було 20, Джону - 32. Пісня "Dear John" - пряма адресація Майєру.

"Тобі не здається, що 19 - надто юний вік, щоб грати в твої темні збочені ігри?", - йдеться у тексті.

Після релізу музикант назвав пісню "дешевим прийомом".

Тейлор Свіфт і Джон Майєр (фото: Getty Images)

Джейк Джилленгол

У стосунках Свіфт із Джейком Джилленголом відчувалася суттєва вікова різниця - він старший на десять років. Саме це, ймовірно, вплинуло на розвиток їхнього роману.

Згодом у пісні "All Too Well" Тейлор емоційно описала складні переживання, пов’язані з цими стосунками.

"Я потрапляю в нове пекло щоразу, коли думаю про тебе. Ти сказав, що якби ми були ближчі за віком, усе могло б бути нормально. І мені захотілося померти", - йдеться у тексті пісні.

У цій композиції артистка згадала й інші болючі моменти, зокрема те, як коханий не зʼявився на її день народження і не повернув їй червоний шарф, що став символом втраченого кохання.

Джейк Джилленгол (фото: Вікіпедія)

Конор Кеннеді

Племінник Роберта Кеннеді Конор, який був добровольцем на війні в Україні, зустрічався зі Свіфт кілька місяців у 2012-му.

Конор Кеннеді (фото: instagram.com/jconorkennedy)

Їй було 22, йому - 18. Цей роман став поштовхом до пісні "Starlight".

Гаррі Стайлз

Зірки зʼявилися разом у грудні 2015 року.

Тейлор Свіфт і Гаррі Стайлз (фото: Getty Images)

Три місяці потому пара розійшлася, а Тейлор виступила з піснею "We Are Never Getting Back Together" на "Греммі" з виразним британським акцентом - ніби адресуючи трек Гаррі.

Келвін Гарріс

Діджей і співачка почали зʼявлятися разом у 2015-му, офіційно підтвердивши стосунки на Billboard Music Awards. Пара розійшлася через рік - і, за словами друзів Гарріса, "небезболісно".

Тейлор Свіфт і Келвін Гарріс (фото: Getty Images)

Том Гіддлстон

На Met Gala 2016 року англійський актор та співачка лише потанцювали - а вже через місяць папараці спіймали їх поцілунок.

Тейлор Свіфт і Том Гіддлстон (фото: Getty Images)

Пісня "Getaway Car" імовірно натхненна цими подіями. Сам роман тривав недовго.

Джо Елвін

У 2017 році Тейлор Свіфт почала стосунки, які, здавалося, нарешті можуть виявитися тривалими й позбавленими драм. Але, попри надії фанатів, її роман із британським актором Джо Елвіном завершився у 2023 році.

Пару об'єднувала пристрасть до музики та любов до котів. Джо навіть долучився до творчості Свіфт, ставши співавтором кількох композицій на альбомах Evermore і Folklore - під псевдонімом Вільям Бауері.

Тейлор Свіфт і Джо Елвін (фото: Getty Images)

Час локдауну вони провели разом у компанії своїх улюбленців: Мередит, Бенджаміна й Олівії.

"Ми разом вирішили зробити наші стосунки закритими. Я і до того була щасливою людиною, але мені не подобалося, що мене вчили, як правильно жити. Тепер же я не потребую уроків щастя. Я щаслива просто так", - розповідала зірка про ці стосунки.

Що відомо про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі

Днями Тейлор поділилася з шанувальниками зворушливим кадром - вона позує серед розкішного зеленого саду, щедро усіяного квітами.

Саме у цій чарівній атмосфері її коханий, спортсмен Тревіс Келсі, зробив пропозицію руки й серця.

До того ж зірка вже продемонструвала заручальну каблучку - прикрасу з масивним діамантом у золотій оправі.

Тейлор Свіфт і Тревіс Кеслі (фото: instagram.com/taylorswift)

Чутки про роман між попдівою та 35-річним гравцем команди NFL "Kansas City Chiefs" з’явилися ще восени 2023 року - тоді папараці вперше сфотографували їх разом у нью-йоркському ресторані Nobu, де пара трималася за руки.

Згодом пара більше не приховувала стосунків: співачку часто бачили на трибунах під час матчів Келсі, де вона підтримувала його разом із родичами та друзями.

А футболіст у відповідь з’являвся на концертах Свіфт, не приховуючи своєї прихильності.