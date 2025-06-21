"Я дуже їх люблю". Святослав Вакарчук вперше показав сина та доньку (фото)

Зворушливий допис музиканта з'явився у дні, коли його дітлахи святкували дні народження. Його синові Івану 19 червня виповнилося 4 роки, а доньці Соломійці 21 червня - 3 роки.

"Я дуже їх люблю і кожну хвилину життя надихаюсь ними", - прокоментував він фото.

Діти Святослава Вакарчука (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

У дописі лідер гурту "Океан Ельзи" відверто розповів, що допомагає йому вистояти в умовах тривалого стресу на тлі повномасштабної війни. Це зокрема родина, музика та поїздки на фронт.

"Про музику в моєму житті за мене говорять мої пісні. Про виступи на фронті, яких вже було понад триста, достатньо часто розповідаю сам. В ці дні маю привід розказати трошки про свій найдорожчий скарб (дітей - ред.)", - пояснив він.

Святослав додав, що найбільше бажає, щоб усі українські діти, зокрема й Іван та Соломія, ніколи не знали слова війна.

"В ці святкові для нашої родини дні просто хочу побажати, щоб і Івасик, і Соломійка, як і всі наші українські діти, коли виростуть, ніколи не знали слова війна. Відчуваю: саме це зараз - найголовніше побажання. Воно веде вперед. Воно мотивує. Воно дає сили. За це і стоїмо. І вистоїмо", - резюмував він.

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Як відреагували в мережі

Підписники зраділи можливості побачити дітей улюбленого виконавця. Не секрет, що він вкрай рідко говорить про особисте життя. Вони засипали татуся привітаннями та теплими побажаннями.

"Щирі вітання усій родині. Чудове побажання, віримо і робимо, щоб здійснилося! Зі святами вас! Многая та Благая літа".

"Чудове фото! Чудові слова! Здоров'я і мирного неба над головою Вашим діткам! І усім дітям України".

"Нехай ростуть здорові і щасливі під мирним небом".

"Вітання маленьким Іменинникам! Хай зростають міцні та щасливі під безпечним небом!"

"Найкраще ваше творіння!"

"Сонечки маленькі. Нехай будуть щасливі!"

"Оооооо дітки Святослава. Вітаємо з іменинницею".

Що відомо про особисте життя Вакарчука

Музикант ретельно приховує родину від уваги публіки. Про те, що він вперше став батьком стало відомо у 2021 році. Тоді в нього народився син. А вже за рік з'явилася і донька.

Хто став обраницею Святослава, офіційно не оголошено. Сам він не розповідає про свої стосунки. В мережі ходили чутки, що це продюсерка Євгенія Яцута.

Раніше Вакарчук був у стосунках з Лялею Фонарьовою. Пара розлучилася влітку 2021 року після 20 років спільного життя. У них не було своїх дітей, проте артист любив як свою доньку партнерки Діану.