"Я очень их люблю". Святослав Вакарчук впервые показал сына и дочь (фото)

Трогательное сообщение музыканта появилось в дни, когда его дети праздновали дни рождения. Его сыну Ивану 19 июня исполнилось 4 года, а дочери Соломийке 21 июня - 3 года.

"Я очень их люблю и каждую минуту жизни вдохновляюсь ими", - прокомментировал он фото.

Дети Святослава Вакарчука (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

В заметке лидер группы "Океан Эльзы" откровенно рассказал, что помогает ему выстоять в условиях длительного стресса на фоне полномасштабной войны. Это в частности семья, музыка и поездки на фронт.

"О музыке в моей жизни за меня говорят мои песни. О выступлениях на фронте, которых уже было более трехсот, достаточно часто рассказываю сам. В эти дни есть повод рассказать немного о своем самом дорогом сокровище (детей - ред.)", - пояснил он.

Святослав добавил, что больше всего желает, чтобы все украинские дети, в том числе Иван и Соломия, никогда не знали слова война.

"В эти праздничные для нашей семьи дни просто хочу пожелать, чтобы и Ивасик, и Соломийка, как и все наши украинские дети, когда вырастут, никогда не знали слова война. Чувствую: именно это сейчас - самое главное пожелание. Оно ведет вперед. Оно мотивирует. Оно дает силы. За это и стоим. И выстоим", - резюмировал он.

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Как отреагировали в сети

Подписчики обрадовались возможности увидеть детей любимого исполнителя. Не секрет, что он крайне редко говорит о личной жизни. Они засыпали папу поздравлениями и теплыми пожеланиями.

"Искренние поздравления всей семье. Замечательное пожелание, верим и делаем, чтобы осуществилось! С праздниками вас! Многая и Благая лета".

"Замечательное фото! Замечательные слова! Здоровья и мирного неба над головой Вашим деткам! И всем детям Украины".

"Пусть растут здоровыми и счастливыми под мирным небом".

"Поздравления маленьким Именинникам! Пусть растут крепкие и счастливые под безопасным небом!"

"Лучшее ваше творение!"

"Солнышки маленькие. Пусть будут счастливы!"

"Ооооооооо детки Святослава. Поздравляем с именинницей".

Что известно о личной жизни Вакарчука

Музыкант тщательно скрывает семью от внимания публики. О том, что он впервые стал отцом стало известно в 2021 году. Тогда у него родился сын. А уже через год появилась и дочь.

Кто стал избранницей Святослава, официально не объявлено. Сам он не рассказывает о своих отношениях. В сети ходили слухи, что это продюсер Евгения Яцута.

Ранее Вакарчук был в отношениях с Лялей Фонаревой. Пара развелась летом 2021 года после 20 лет совместной жизни. У них не было своих детей, однако артист любил как свою дочь партнерши Диану.