Потап просто на камеру зізнався, коли повернеться в Україну (відео)
Репер Потап (Олексій Потапенко), який на тлі повномасштабної війни РФ проти України вирушив за кордон, розповів про повернення в Київ. Виявилося, він планує це зробити, і вже дуже скоро.
Як повідомляє РБК-Україна, про це репер сказав у коментарі Новини.LIVE.
Коли Потап повернеться в Україну
Нині він та його дружина Настя Каменських у Ризі. Там вони беруть участь у фестивалі Лайми Вайкуле. І виявилося, вже згодом Потап хоче приїхати до Києва.
"Наступного тижня я буду у Києві. Побачимося?" - сказав репер.
При цьому Потап "призначив зустріч". Він запевнив, що буде в столиці вже наступної неділі.
"На Поштовій площі зустрічаємося о сьомій у неділю", - додав артист.
July 27, 2025
Як Потап виїхав з України
Як відомо, на початку повномасштабної війни РФ проти України Потап перебував в Іспанії. Потім він повертався до Києва, але ненадовго. Вже декілька років репер мешкає за кордоном.
І нещодавно Потап розповів, як йому вдалося перетнути український кордон під час війни.
"У нас є "Дія" і "Резерв+", де завжди можна оновити свої дані. Ми всі стоїмо на військовому обліку, але в кожного своя ситуація. У мене - абсолютно легальні способи в'їзду і виїзду через відповідні інстанції. Проте це складно, бо кожного разу потрібно отримувати дозволи і повертатися у чітко визначені дати", - запевнив репер.
При цьому він заявив, що не відчуває себе емігрантом. За словами Потапа, "всередині" він не покинув Україну.
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