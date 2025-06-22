"Як на курорті": Леся Нікітюк розповіла про перші дні в ролі мами

Так, у stories Леся з гумором відреагувала на слова підтримки від друзів, які вже поспішили побажати їй витримки й порадили наймати нянь.

Втім, ведуча каже, що навпаки - отримує справжнє задоволення від материнства.

"Терпіння тобі! Візьми няню, а краще дві. Такі повідомлення шлють знайомі і друзі. А я насправді як на курорті! Бо після стількох років зйомок по 14-16 годин і сну 4-5 годин, бути з малючком - це ВІДПУСТКА на Ібіці їй Богу. Бурхлива відпустка, але в кайф", - написала Нікітюк.

Телеведуча наразі не розкриває імені хлопчика, однак уже поділилася першими зворушливими кадрами з малюком.

Її підписники засипають зірку привітаннями та теплими словами.

Нагадаємо, Леся Нікітюк народила первістка 15 червня - символічно саме у День батька. Малюк з’явився на світ у столичному пологовому будинку №1.

Леся Нікітюк з чоловіком та сином (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Про роман телеведучої з військовим Дмитром Бабчуком стало відомо восени 2024 року.

У січні вона повідомила про заручини з обранцем, який нині захищає Україну на фронті. Поки що пара не уклала офіційного шлюбу.

Обранець Нікітюк - молодший за неї на дев’ять років.