"З вами все ок?" Українці влаштували аншлаг на концерті Макса Коржа у Варшаві: мережа лютує

Макс Корж дав концерт у Варшаві

В день виступу білоруса місцева влада перекрила вулиці навколо стадіону та тимчасово змінила схему руху транспорту, аби забезпечити зручний під’їзд і виїзд глядачів концерту Макса Коржа.

За даними білоруських ЗМІ, при вході на арену стюарди вилучали в людей національні прапори - як українські, так і біло-червоно-білі.

Втім, кілька прапорів усе ж опинилися на трибунах. Серед відвідувачів також помітили тих, хто приніс червоно-зелені стяги.

На початку концерту у служби охорони виникли труднощі - частина фанатів почала перелазити з трибун на фан-зону.

Порушників затримували, а організатори зі сцени попередили, що такі дії можуть стати причиною зупинки виступу артиста.

Аншлаг від українців - і шквал критики у соцмережах

Попри те, що на початку повномасштабного вторгнення Макс Корж заявляв, що проти війни, його тур викликає чимало запитань.

На офіційному сайті артиста досі вказані майбутні концерти в Росії - у Санкт-Петербурзі, Новосибірську та Єкатеринбурзі (дата уточнюється), а також виступ у Казахстані.

Макс Корж не відмінив концерти в РФ (скріншот)

Після варшавського концерту соцмережі розділилися на два табори. Частина українців відверто обурилася.

Вчорашня стрічка в інсті - суцільний концерт Макса Коржа. Українці на концерті у Варшаві - ви серйозно, з вами все ок?

Якщо хтось з моїх знайомих був на концерті Коржа, то напишіть мені, щоб я від вас відписалася - буду вдячна

Українці, які пішли на Коржа у Варшаві, ви шо собі думаєте? Їй-богу, як дикі поналітали. А в тіпа "єта всьо ігри палітікав, мі адін народ"

Норм чи стрьом українцю йти на концерт Макса Коржа?

Пробити дно чи ні. Шо думаєте про українців, які ходять на концерт Меладзе і Коржа, за кордоном ?

Тест на до**ойоба: піти на концерт Коржа. Багато українців тест провалили. Сумно

На Коржа ФСБ Росії може мати серйозний вплив. Наївно думати, що це не так

Українці, які пішли вчора на концерт коржа в Варшаві, добровільно понесли гроші для вбивства інших українців. Тільки от різниця в тому, що ви за кордоном, і вам нічого не загрожує, в порівнянні з нами...

Інші ж стали на захист співака та його фанатів:

Як же мені подобаються українські-хейтери Макса Коржа і людей, які були на виступі. Може, це заздрість? Ви всі слухали, виросли і танцювали під його пісні. І це факт. А ми вибираємо жити в кайф і радіти життю, яке у нас є

Минулого року була двічі на концерті Коржа, хоча взагалі не знайома з його творчістю. Але йшла за атмосферою, бо вона розйоб. І да, я хочу насолоджуватися життям, а не жити, бо хтось цього вимагає

Я б також на Коржа сходив. Його "Мотылек" одного разу мене врятував.

Що говорив Корж про війну в Україні

Білоруський виконавець неодноразово опинявся у центрі скандалів, пов’язаних з Україною.

У 2016 році йому заборонили в’їзд на п’ять років через концерти в окупованому Криму.

Проте вже у жовтні 2017-го СБУ зняла заборону, заявивши, що не вбачає у діях артиста загрози національній безпеці.

У червні 2017-го Корж потрапив до бази сайту "Миротворець" за незаконну концертну діяльність на півострові.

Макс Корж (фото: instagram.com/maxkorzhmus)

У день повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року - музикант опублікував допис, у якому розкритикував дії російської влади та побажав миру Україні.

"Мільйони людей, що виросли в тих самих дворах, на тих самих цінностях, які розуміють один одного і на 100% готові сусідити мирно, знову розділяються війною. Засуджую вторгнення та бомбардування суверенної держави. Це війна, яка змінить життя кожного назавжди, не має значення, де ти живеш. Усе те звичне, що ми перестали цінувати, стане нам лише спогадом. Тому ніколи не пізно, якщо мільйони не бажають війни. Мир Україні", - написав Корж.

Після цього він скасував концерти у РФ та Білорусі й у червні 2022 року випустив пісню "Свой дом", присвячену подіям в Україні.

Макс Корж (фото: instagram.com/maxkorzhmus)

Втім, у 2024 році артист залишив Білорусь після дзвінка з міліції та "запрошення" до відділку на бесіду.

За даними білоруських Telegram-каналів, його звинувачували в участі у протестах, виступах з біло-червоно-білим прапором та підтримці ЗСУ.

Після втечі він перестав розкривати своє місцезнаходження, хоча останні роки активно виступав за кордоном.