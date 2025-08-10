"З вами все ок?" Українці влаштували аншлаг на концерті Макса Коржа у Варшаві: мережа лютує

9 серпня у Варшаві на Національному стадіоні пройшов концерт білоруського репера Макса Коржа, який зібрав близько 60 тисяч глядачів. Значну частину фанатів склали українці, що викликало хвилю обурення та суперечок у мережі.
В день виступу білоруса місцева влада перекрила вулиці навколо стадіону та тимчасово змінила схему руху транспорту, аби забезпечити зручний під’їзд і виїзд глядачів концерту Макса Коржа.
За даними білоруських ЗМІ, при вході на арену стюарди вилучали в людей національні прапори - як українські, так і біло-червоно-білі.
Втім, кілька прапорів усе ж опинилися на трибунах. Серед відвідувачів також помітили тих, хто приніс червоно-зелені стяги.
На початку концерту у служби охорони виникли труднощі - частина фанатів почала перелазити з трибун на фан-зону.
Порушників затримували, а організатори зі сцени попередили, що такі дії можуть стати причиною зупинки виступу артиста.
Попри те, що на початку повномасштабного вторгнення Макс Корж заявляв, що проти війни, його тур викликає чимало запитань.
На офіційному сайті артиста досі вказані майбутні концерти в Росії - у Санкт-Петербурзі, Новосибірську та Єкатеринбурзі (дата уточнюється), а також виступ у Казахстані.
Після варшавського концерту соцмережі розділилися на два табори. Частина українців відверто обурилася.
Інші ж стали на захист співака та його фанатів:
Білоруський виконавець неодноразово опинявся у центрі скандалів, пов’язаних з Україною.
У 2016 році йому заборонили в’їзд на п’ять років через концерти в окупованому Криму.
Проте вже у жовтні 2017-го СБУ зняла заборону, заявивши, що не вбачає у діях артиста загрози національній безпеці.
У червні 2017-го Корж потрапив до бази сайту "Миротворець" за незаконну концертну діяльність на півострові.
У день повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року - музикант опублікував допис, у якому розкритикував дії російської влади та побажав миру Україні.
"Мільйони людей, що виросли в тих самих дворах, на тих самих цінностях, які розуміють один одного і на 100% готові сусідити мирно, знову розділяються війною. Засуджую вторгнення та бомбардування суверенної держави. Це війна, яка змінить життя кожного назавжди, не має значення, де ти живеш. Усе те звичне, що ми перестали цінувати, стане нам лише спогадом. Тому ніколи не пізно, якщо мільйони не бажають війни. Мир Україні", - написав Корж.
Після цього він скасував концерти у РФ та Білорусі й у червні 2022 року випустив пісню "Свой дом", присвячену подіям в Україні.
Втім, у 2024 році артист залишив Білорусь після дзвінка з міліції та "запрошення" до відділку на бесіду.
За даними білоруських Telegram-каналів, його звинувачували в участі у протестах, виступах з біло-червоно-білим прапором та підтримці ЗСУ.
Після втечі він перестав розкривати своє місцезнаходження, хоча останні роки активно виступав за кордоном.
