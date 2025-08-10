"С вами все ок?" Украинцы устроили аншлаг на концерте Макса Коржа в Варшаве: сеть в ярости

9 августа в Варшаве на Национальном стадионе прошел концерт белорусского рэпера Макса Коржа, который собрал около 60 тысяч зрителей. Значительную часть фанатов составили украинцы, что вызвало волну возмущения и споров в сети.
В день выступления белоруса местные власти перекрыли улицы вокруг стадиона и временно изменили схему движения транспорта, чтобы обеспечить удобный подъезд и выезд зрителей концерта Макса Коржа.
По данным белорусских СМИ, при входе на арену стюарды изымали у людей национальные флаги - как украинские, так и бело-красно-белые.
Впрочем, несколько флагов все же оказались на трибунах. Среди посетителей также заметили тех, кто принес красно-зеленые знамена.
В начале концерта у службы охраны возникли трудности - часть фанатов начала перелезать с трибун на фан-зону.
Нарушителей задерживали, а организаторы со сцены предупредили, что такие действия могут стать причиной остановки выступления артиста.
Несмотря на то, что в начале полномасштабного вторжения Макс Корж заявлял, что против войны, его тур вызывает немало вопросов.
На официальном сайте артиста до сих пор указаны предстоящие концерты в России - в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге (дата уточняется), а также выступление в Казахстане.
После варшавского концерта соцсети разделились на два лагеря. Часть украинцев откровенно возмутилась.
Другие же стали на защиту певца и его фанатов:
Белорусский исполнитель неоднократно оказывался в центре скандалов, связанных с Украиной.
В 2016 году ему запретили въезд на пять лет из-за концертов в оккупированном Крыму.
Однако уже в октябре 2017-го СБУ сняла запрет, заявив, что не видит в действиях артиста угрозы национальной безопасности.
В июне 2017-го Корж попал в базу сайта "Миротворец" за незаконную концертную деятельность на полуострове.
В день полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года - музыкант опубликовал сообщение, в котором раскритиковал действия российских властей и пожелал мира Украине.
"Миллионы людей, выросших в тех же дворах, на тех же ценностях, которые понимают друг друга и на 100% готовы соседствовать мирно, снова разделяются войной. Осуждаю вторжение и бомбардировку суверенного государства. Это война, которая изменит жизнь каждого навсегда, не имеет значения, где ты живешь. Все то привычное, что мы перестали ценить, станет нам лишь воспоминанием. Поэтому никогда не поздно, если миллионы не желают войны. Мир Украине", - написал Корж.
После этого он отменил концерты в РФ и Беларуси и в июне 2022 года выпустил песню "Свой дом", посвященную событиям в Украине.
Впрочем, в 2024 году артист покинул Беларусь после звонка из милиции и "приглашения" в участок на беседу.
По данным белорусских Telegram-каналов, его обвиняли в участии в протестах, выступлениях с бело-красно-белым флагом и поддержке ВСУ.
После побега он перестал раскрывать свое местонахождение, хотя последние годы активно выступал за рубежом.
