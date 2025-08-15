Заброньований соліст хору "Гомін" зізнався, за якої умови піде воювати (відео)

Що Яценко думає про бронювання

Вадима спитали, чи не відчуває він зніяковілості від того, що має "бронь", коли не всі можуть отримати "привілей" не йти на війну. У відповідь на це артист прямо сказав, що розуміє ситуацію та намагається робити все можливе.

"Послухайте, я стараюсь робити просто, як це правильно сказати, я стараюсь просто максимально робити так, щоби ця моя бронь була просто виправданою. Ніхто від того не застрахований насправді. І хлопці, дівчата, які там зараз, це дійсно перші люди в країні", - наголосив співак.

За словами Яценка, саме військові мають бути популярними людьми. А сам він зізнався, що може піти воювати, але за певних умов.

Вадим Яценко відповів, чи хотів би жити за кордоном (скріншот)

"Я відчуваю місію в тому, що людям це потрібно. І тому зараз це все відбувається. Але якщо раптом станеться так, що дійде до того, то, звичайно, це треба робити. Якщо умовно ворог буде вже під Києвом, то треба буде це робити", - зазначив Вадим.

"Я ж кажу, я стараюсь робити все від себе залежне, щоби це все було виправдано саме для мене, не для людей, які там пишуть коментарі", - додав він.

Також Яценко висловився про виїзди за кордон. Хор виступає не лише в Україні, але сам артист не прагне жити в іншій країні та не хвилюється через те, що хтось з колективу не захоче повертатися.

"Я впевнений, що навіть якби в когось такі думки виникли, я б знав про це навіть раніше. Але ні в кого тих думок немає. Вони знають, що вони тут роблять, чим вони займаються. Тому ні, я не боюсь. Це вже було, ми вже їхали та повертались", - зазначив Яценко.