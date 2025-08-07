Зірка "Новенької" вперше прокоментувала розлучення: "Підняла тему дітей"

Чому Максим та Ангеліна розлучилися

Розрив не стався раптово. За словами акторки, вони з чоловіком вже тривалий час жили "на різних швидкостях". З плином часу почуття трансформувалися.

"Максим - хороша людина, в принципі. Так, залишу трошки загадки. Ні, він, звісно, хороший. Я ніколи нічого поганого про нього не говорила і говорити не буду, тому що це був мій вибір - вступити з ним у стосунки", - зазначила акторка.

Ангеліна пояснила, що між нею і Максимом не було зради чи скандалів, а стосунки поступово змінилися.

"Ми останній рік жили, як сусіди. Він в одній кімнаті, я - в іншій. Я така думаю: "А нафіга?" - поділилася вона.

Ангеліна Самчик про розлучення (скриншот)

Рішення про остаточне розставання прийшло під час відвертої розмови про майбутнє.

"Я підняла тему дітей. Я дуже хочу дітей. Він сказав, що ти обіцяла мені про це не говорити. І я така: "Ні, ну типу все, на цьому ми розходимось". Тому що в нас різні погляди вже взагалі", - зізналася вона.

Акторка додала, що війна теж змусила переосмислити пріоритети у житті.

"Якщо завтра прилетить в мене ракета, чи хочу я померти отак? Ні, я хочу померти щасливою", - зауважила вона.

Ангеліна підкреслила, що жодні треті особи, зокрема її теперішній коханий Євгеній Лісничий, не стали причиною розриву.

"Це взагалі ніякого стосунку не мало до того, що ми з Женею спілкувались у той час. Макс не зраджував, ніхто не зраджував, усе добре. Просто ми розійшлись. Таке життя, таке буває. Це треба нормально сприймати", - пояснила вона.



Особисте життя Ангеліни та Максима після розлучення

Нагадаємо, актори були разом шість років, з яких з 2020 по 2022 рік перебували в офіційному шлюбі. Колишнє подружжя нині щасливе у нових стосунках.

Зірка "Новенької" зустрічається з актором Євгенієм Лісничим, а Максим - з дівчиною Соломією.

"Я дуже щаслива, бо зараз він у стосунках. Дуже мила дівчина", - підсумувала вона.

Ангеліна та Євгеній (фото: instagram.com/anhelina_samchyk_trandafilova)

Трандафілова - 28-річна акторка серіалів та кіно, модель, а також акторка дубляжу. Найбільшу популярність здобула завдяки ролям у серіалі "Новенька" та фільмі "Збори ОСББ".

Максим Самчик - 27-річний актор, відомий за проєктами "Перші ластівки", "Одна родина" та "Тільки живи". Раніше він теж коментував розлучення, зазначивши, що між ними зникло кохання. Зараз він щасливий у нових стосунках.

Максим Самчик з коханою Соломією (фото: instagram.com/__samchyk__)