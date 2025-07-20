Зірка "Тіней забутих предків" зізналася, як пережила скандал через відмову говорити українською

Як Кадочнікова пережила мовний скандал

Так, у січні, під час вручення премії імені Сергія Параджанова в Будинку кіно. акторка публічно звернулася до аудиторії російською мовою, що викликало хвилю критики та обурення в соцмережах.

Зі слів артистки, ця ситуація стала для неї болючою та незрозумілою.

"Для мене ця ситуація досі залишається незрозумілою і болючою. У театрі я зуміла перейти на українську всього за два місяці - у двох виставах граю. Мені неймовірно допомогла телеведуча Тетяна Цимбал - ми працювали дуже скрупульозно, буквально над кожним словом", - поділилася Кадочникова.

Лариса Кадочникова (фото: facebook.com/larisa.kadocnikova)

"І тепер я вже навіть не згадаю, як звучали ці ролі російською. Таня приходила на генеральні прогони, казала: "Ларисо, ідеально". А того вечора... Я просто розгубилася, все сталося спонтанно", - пояснила вона.

Лариса також згадала, що на її місці міг би опинитися і режисер Роман Балаян, і припустила, що в такому разі скандал міг повторитися.

За словами зірки, подібні мовні ситуації в українській культурі досі залишаються складними та неоднозначними.

"Якби, приміром, на моєму місці був Роман Балаян - цілком можливо, що теж стався б скандал. Але він не прийшов. Або ось Параджанов: людина, яка підняла українське кіно на світовий рівень, але в побуті теж говорив російською. Це дійсно дуже складна тема. Приходьте до театру - я граю на сцені винятково українською", - наголосила актриса.

Лариса Кадочникова (фото: facebook.com/larisa.kadocnikova)

За словами Кадочникової, театр також не залишився осторонь інциденту. Вона поспілкувалася з художнім керівником театру, який закликав її пережити цю ситуацію.

"У мене була розмова з Кирилом Кашликовим, нашим гендиректором і художнім керівником. Він сказав: "Ларисо, це треба пережити", - пригадала знаменитість.

Попри шквал критики, акторка отримала й підтримку. Серед тих, хто написав слова підтримки, була й Галина Логінова - мама голлівудської акторки Міли Йовович.

"Між тим, разом із хвилею хейту я отримала і багато підтримки. Навіть Галя Логінова, мама Міли Йовович, надіслала повідомлення. Свого часу гостювала в неї в Америці", - поділилася Лариса.

Що відомо про мовний скандал із Кадочниковою

Під час церемонії вручення премії імені Сергія Параджанова, яка відбулася 9 січня 2025 року в столичному Будинку кіно, акторка Лариса Кадочникова вийшла на сцену та звернулася до залу російською мовою.

Її виступ одразу ж викликав напруження в залі - гості заходу почали просити зірку перейти на українську.

Лариса Кадочникова (фото: facebook.com/larisa.kadocnikova)

У відповідь Кадочникова заявила, що вільна говорити тією мовою, якою хоче - хоч англійською, хоч російською, - і додала, що, на її думку, вже зробила для України достатньо, аби мати таке право.

Після оприлюднення відео з події ситуація набула широкого резонансу: в соцмережах вибухнули обговорення щодо доречності такої позиції публічної особи під час офіційної церемонії в умовах війни.