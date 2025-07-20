Звезда "Теней забытых предков" призналась, как пережила скандал из-за отказа говорить на украинском

Как Кадочникова пережила языковой скандал

Так, в январе, во время вручения премии имени Сергея Параджанова в Доме кино. актриса публично обратилась к аудитории на русском языке, что вызвало волну критики и возмущения в соцсетях.

По словам артистки, эта ситуация стала для нее болезненной и непонятной.

"Для меня эта ситуация до сих пор остается непонятной и болезненной. В театре я сумела перейти на украинский всего за два месяца - в двух спектаклях играю. Мне невероятно помогла телеведущая Татьяна Цымбал - мы работали очень скрупулезно, буквально над каждым словом", - поделилась Кадочникова.

Лариса Кадочникова (фото: facebook.com/larisa.kadocnikova)

"И теперь я уже даже не вспомню, как звучали эти роли на русском. Таня приходила на генеральные прогоны, говорила: "Лариса, идеально". А в тот вечер... Я просто растерялась, все произошло спонтанно", - объяснила она.

Лариса также вспомнила, что на ее месте мог бы оказаться и режиссер Роман Балаян, и предположила, что в таком случае скандал мог повториться.

По словам звезды, подобные языковые ситуации в украинской культуре до сих пор остаются сложными и неоднозначными.

"Если бы, к примеру, на моем месте был Роман Балаян - вполне возможно, что тоже произошел бы скандал. Но он не пришел. Или вот Параджанов: человек, который поднял украинское кино на мировой уровень, но в быту тоже говорил на русском. Это действительно очень сложная тема. Приходите в театр - я играю на сцене исключительно на украинском", - подчеркнула актриса.

Лариса Кадочникова (фото: facebook.com/larisa.kadocnikova)

По словам Кадочниковой, театр также не остался в стороне от инцидента. Она пообщалась с художественным руководителем театра, который призвал ее пережить эту ситуацию.

"У меня был разговор с Кириллом Кашлыковым, нашим гендиректором и художественным руководителем. Он сказал: "Лариса, это надо пережить", - вспомнила знаменитость.

Несмотря на шквал критики, актриса получила и поддержку. Среди тех, кто написал слова поддержки, была и Галина Логинова - мама голливудской актрисы Милы Йовович.

"Между тем, вместе с волной хейта я получила и много поддержки. Даже Галя Логинова, мама Милы Йовович, прислала сообщение. В свое время гостила у нее в Америке", - поделилась Лариса.

Что известно о языковом скандале с Кадочниковой

Во время церемонии вручения премии имени Сергея Параджанова, которая состоялась 9 января 2025 года в столичном Доме кино, актриса Лариса Кадочникова вышла на сцену и обратилась к залу на русском языке.

Ее выступление сразу же вызвало напряжение в зале - гости мероприятия начали просить звезду перейти на украинский.

Лариса Кадочникова (фото: facebook.com/larisa.kadocnikova)

В ответ Кадочникова заявила, что вольна говорить на том языке, на каком хочет - хоть на английском, хоть на русском, - и добавила, что, по ее мнению, уже сделала для Украины достаточно, чтобы иметь такое право.

После обнародования видео с события ситуация получила широкий резонанс: в соцсетях разразились обсуждения относительно уместности такой позиции публичного лица во время официальной церемонии в условиях войны.