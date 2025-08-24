ua en ru
Ротару записала зворушливе відео про Україну: кадри з Києва

Неділя 24 серпня 2025
Ротару записала зворушливе відео про Україну: кадри з Києва Сестри Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Поліна Іваненко

24 серпня Україна відзначає День Незалежності, а тому відомі артисти та діячі культури звертаються до українців зі словами підтримки. Серед них і співачка Ауріка Ротару, яка показала відео, зняте у самому центрі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна

Що сказала Ротару

У короткому ролику Ауріка звернулася до країни з привітанням і щирими побажаннями. Вона тлі Софійської площі вона сказала, чого бажає Україні.

"Рідна Україно! З Днем народження тебе. Бажаю щастя, сили, перемоги та процвітання. З Днем Незалежності", - промовила співачка.

Ротару записала зворушливе відео про Україну: кадри з КиєваЯк зараз виглядає Ауріка Ротару (скріншот)

Сестра Софії Ротару обрала світлий святковий образ, а саме відео швидко набрало перегляди та коментарі від підписників. Шанувальники дякували артистці за теплі слова. Також вони написали:

  • "Дякуємо! Зі святом Незалежності Вас та Вашу велику родину"
  • "Чудове свято! Навзаєм!"
  • "Скажіть, будь ласка, Ауріка Михайлівна, Софія Михайлівна ще повернеться до нас? Після війни, звичайно, але повернеться? Є така можливість?".

Де зараз Софія Ротару

Старша сестра Ауріки останнім часом неактивно щось "постить" у соцмережах і не з’являється на публічних заходах. Востаннє її бачили на фото з Києва, якими артистка поділилася в День свого народження.

Софія Ротару показала рідкісні фото з Києва: як вона виглядає в 78 роківСофія Ротару зараз (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

А 24 серпня співачка вийшла в Stories та привітала українців з Днем незалежності.

Ротару записала зворушливе відео про Україну: кадри з КиєваРотару звернулася до українців (скріншот)

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що сестра Ротару присоромила хейтерів. Це сталося у коментарях, коли юзери почали критикувати співачку за те, що вона нібито не в Україні.

