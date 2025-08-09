Зіркова PR-менеджерка про рішення Jerry Heil та YARMAK після викриття Темляка: "Заручники ситуації"

Як зіркова PR-менеджерка відреагувала на скандал

"На мою думку, культура скасування в Україні скоріше ситуативна, ніж системна. І ще вона вибіркова, на превеликий жаль. У нас дуже емпатична нація і часто бачимо емоційну реакцію на гучний скандал, а не позицію з довгостроковими наслідками. Це як піна у молока на плиті, піднялася, побігла і забруднила. А що далі?" - розповіла Гармаш.

"А далі ми бачимо приклад, коли суспільство тисне. І, як наслідок, Jerry Heil та YARMAK видаляють відео роботу з актором з темним минулим. Але тут ключове, що негативні факти з біографії артиста стали відомі після публічного оприлюднення відеороботи артистами", - наголосила вона.

З погляду антикризової комунікації, зазначила Альона, Jerry Heil та YARMAK діяли правильно. Вони прокоментували ситуацію, чітко дистанціюючись від вчинків актора. Їхня позиція, пояснила Гармаш, була прозорою, вони пояснили, що на момент зйомок вони не знали про факти, які з’явилися зараз, і вони засуджують будь-який прояв насилля.

Альона Гармаш висловилася про скандал навколо Костянтина Темляка (фото: instagram.com/alenagarmash)

Але видаляти кліп, вважає PR-менеджерка, було "надто радикальним кроком".

"Бо артисти не винні, вони запросили діючого актора в Україні. Його репутація до цього не викликала питань у суспільства. І зараз рішення команди перезняти кліп з відео слухачів теж викликає питання, бо є ризики. А якщо потім випливуть факти, що теж у відео були покидьки, то знову видаляти відео?" - питає експертка.

"Як перевіряти біографію кожного учасника? Це нереально. Відеоробота була якісна. Витрачено чимало грошей артистами, зараз не просто даються ці гроші в нашій сфері. Мені шкода артистів, що вони стали заручниками ситуації", - додала вона.

Також Гармаш розповіла, яким могло бути альтернативне рішення. Артисти могли залишити кліп, але з офіційним дисклеймером, а в описі можна було додати позицію артистів.

Що сказали Jerry Heil та YARMAK

Нагадаємо, після скандалу артисти зробили спільну заяву. Фани залишили чимало коментарів під дописами зірок та вимагали, аби вони видалили кліп. І бажання юзерів здійснилося, відео з Темляком вже немає.

"Будь-яке насильство - це жахливо. У світі, де стільки болю, ми не маємо множити його. Звісно, ми не знали про минуле актора, коли обирали його для зйомок, як і будь-хто з вас. Це стало відомо вже після публікації відео", - написали Jerry Heil та YARMAK.

Також артисти оголосили, що кліп на пісню буде іншим. Відео змонтують з особистих та щемливих моментів, які фільмують слухачі.