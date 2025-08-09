Звездная PR-менеджер о решении Jerry Heil и YARMAK после разоблачения Темляка: "Заложники ситуации"

Как звездная PR-менеджер отреагировала на скандал

"По моему мнению, культура отмены в Украине скорее ситуативная, чем системная. И еще она выборочная, к большому сожалению. У нас очень эмпатичная нация и часто видим эмоциональную реакцию на громкий скандал, а не позицию с долгосрочными последствиями. Это как пена у молока на плите, поднялась, побежала и испачкала. А что дальше?" - рассказала Гармаш.

"А дальше мы видим пример, когда общество давит. И, как следствие, Jerry Heil и YARMAK удаляют видео работу с актером с темным прошлым. Но здесь ключевое, что негативные факты из биографии артиста стали известны после публичного обнародования видеоработы артистами", - подчеркнула она.

С точки зрения антикризисной коммуникации, отметила Алена, Jerry Heil и YARMAK действовали правильно. Они прокомментировали ситуацию, четко дистанцируясь от поступков актера. Их позиция, пояснила Гармаш, была прозрачной, они объяснили, что на момент съемок они не знали о фактах, которые появились сейчас, и они осуждают любое проявление насилия.

Алена Гармаш высказалась о скандале вокруг Константина Темляка (фото: instagram.com/alenagarmash)

Но удалять клип, считает PR-менеджер, было "слишком радикальным шагом".

"Потому что артисты не виноваты, они пригласили действующего актера в Украине. Его репутация до этого не вызывала вопросов у общества. И сейчас решение команд переснять клип с видео слушателей тоже вызывает вопросы, потому что есть риски. А если потом всплывут факты, что тоже в видео были негодяи, то снова удалять видео?" - спрашивает эксперт.

"Как проверять биографию каждого участника? Это нереально. Видеоработа была качественная. Потрачено немало денег артистами, сейчас не просто даются эти деньги в нашей сфере. Мне жаль артистов, что они стали заложниками ситуации", - добавила она.

Также Гармаш рассказала, каким могло быть альтернативное решение. Артисты могли оставить клип, но с официальным дисклеймером, а в описании можно было добавить позицию артистов.

Что сказали Jerry Heil и YARMAK

Напомним, после скандала артисты сделали совместное заявление. Фаны оставили немало комментариев под постами звезд и требовали, чтобы они удалили клип. И желание пользователей осуществилось, видео с Темляком уже нет.

"Любое насилие - это ужасно. В мире, где столько боли, мы не должны умножать ее. Конечно, мы не знали о прошлом актера, когда выбирали его для съемок, как и любой из вас. Это стало известно уже после публикации видео", - написали Jerry Heil и YARMAK.

Также артисты объявили, что клип на песню будет другим. Видео смонтируют из личных и трогательных моментов, которые снимают слушатели.