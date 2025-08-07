ua en ru
"Злочинці рватимуть на собі волосся". Михайло Діанов розповів, ким працює в поліції

Четвер 07 серпня 2025 23:44
"Злочинці рватимуть на собі волосся". Михайло Діанов розповів, ким працює в поліції Михайло Діанов розповів про роботу в поліції (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Оборонець Маріуполя з "Азовсталі" Михайло Діанов, який пережив російський полон, долучився до роботи в системі поліції України.

Як повідомляє РБК-Україна, детально про нову професійну діяльність колишній морський піхотинець розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Як Михайло Діанов потрапив на роботу в поліцію

Він зізнався, що отримав пропозицію щодо працевлаштування несподівано.

"До мене передзвонив чоловік сестри, він підполковник в Києві, в сухопутці. Каже: "Так і так, до тебе хочуть подзвонити з Національної поліції. Є посада". Я кажу: та хай дзвонять", - розповів він.

Після зустрічі й обговорення умов йому запропонували цивільну, неатестовану посаду. Михайло підкреслює, що не є поліцейським у класичному розумінні - не носить форму чи погони.

&quot;Злочинці рватимуть на собі волосся&quot;. Михайло Діанов розповів, ким працює в поліціїЗахисник з "Азовсталі" розповів про нову роботу (скриншот)

Чи займається Діанов в поліції

Його обов’язки стосуються соціальної сфери. Він допомагає з роботою ветеранам, які повернулися з полону та отримали інвалідність.

"Основна задача, коли я тільки прийшов, була займатися ветеранами, які повернулися з полону. Не обов'язково, щоб він поліцейський був. Пропонуємо посаду", - сказав оборонець Маріуполя.

Діанов також розповів про причетність до проєкту з дронами, у якому зокрема будуть працювати ветерани після реабілітації. За його словами, у Тернопільській області планують запровадити систему, коли патрулювання вестиметься не лише з землі, а й з повітря.

"Злочинці будуть рвати волосся на собі й ненавидітимуть мене, і всіх, хто має відношення до цієї штуки", - зазначив він.

&quot;Злочинці рватимуть на собі волосся&quot;. Михайло Діанов розповів, ким працює в поліціїЧим Діанов займається в поліції (скриншот)

За словами Михайла, проєкт допоможе за допомогою дронів здійснювати патрулювання і боротися зі злочинністю.

"В нас в Тернопільській області, крім патрульних, буде багато літати дронів. Як тільки ви чуєте звук над головою, ви можете бути спокійні, що біля вас знаходиться поліцейський", - пояснив він.

Михайло поділився, що отримує заробітну плату з цієї роботи, а також має заощадження з часів служби в армії.

