"Преступники будут рвать на себе волосы". Михаил Дианов рассказал, кем работает в полиции

Четверг 07 августа 2025 23:44
"Преступники будут рвать на себе волосы". Михаил Дианов рассказал, кем работает в полиции
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Защитник Мариуполя из "Азовстали" Михаил Дианов, который пережил российский плен, присоединился к работе в системе полиции Украины.

Как сообщает РБК-Украина, подробно о новой профессиональной деятельности бывший морской пехотинец рассказал в интервью Славе Демину.

Как Михаил Дианов попал на работу в полицию

Он признался, что получил предложение о трудоустройстве неожиданно.

"Ко мне перезвонил муж сестры, он подполковник в Киеве, в сухопутных войсках. Говорит: "Так и так, к тебе хотят позвонить из Национальной полиции. Есть должность". Я говорю: да пусть звонят", - рассказал он.

После встречи и обсуждения условий ему предложили гражданскую, неаттестованную должность. Михаил подчеркивает, что не является полицейским в классическом понимании - не носит форму или погоны.

&quot;Преступники будут рвать на себе волосы&quot;. Михаил Дианов рассказал, кем работает в полицииЗащитник из "Азовстали" рассказал о новой работе (скриншот)

Занимается ли Дианов в полиции

Его обязанности касаются социальной сферы. Он помогает с работой ветеранам, которые вернулись из плена и получили инвалидность.

"Основная задача, когда я только пришел, была заниматься ветеранами, которые вернулись из плена. Не обязательно, чтобы он полицейский был. Предлагаем должность", - сказал защитник Мариуполя.

Дианов также рассказал о причастности к проекту с дронами, в котором в частности будут работать ветераны после реабилитации. По его словам, в Тернопольской области планируют ввести систему, когда патрулирование будет вестись не только с земли, но и с воздуха.

"Преступники будут рвать волосы на себе и будут ненавидеть меня, и всех, кто имеет отношение к этой штуке", - отметил он.

&quot;Преступники будут рвать на себе волосы&quot;. Михаил Дианов рассказал, кем работает в полицииЧем Дианов занимается в полиции (скриншот)

По словам Михаила, проект поможет с помощью дронов осуществлять патрулирование и бороться с преступностью.

"У нас в Тернопольской области, кроме патрульных, будет много летать дронов. Как только вы слышите звук над головой, вы можете быть спокойны, что возле вас находится полицейский", - пояснил он.

Михаил поделился, что получает заработную плату с этой работы, а также имеет сбережения со времен службы в армии.

