"Зупини війну". Макс Корж у Варшаві закликав до миру, але концерти в РФ не скасував

Відомий білоруський співак Макс Корж під час концерту у Варшаві зробив заяву про війну в Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на TikTok-акаунт користувача mrmacguare.
"Я не міг це закінчити. Просто не міг. Ви її не можете закінчити, я не можу. Ми не можемо її закінчити окремо. Хтось навіть не хоче, щоб вона закінчувалася. І навіть найрозумніші та ерудованіші люди не мають відповіді на те, як зупинити те, коли у заручниках велика кількість людей. Ціла країна у заручниках. Коли люди, які не підписувалися на це…", - звернувся до публіки артист.
Після цього виконавець вигукнув: "Останови войну", і весь стадіон підхопив скандування.
Водночас співак жодного разу не назвав країну-агресора та не згадав, хто розпочав війну.
Заклики артиста до миру викликали у мережі критику та звинувачення у подвійних стандартах, адже Корж не скасував своїх запланованих концертів у Росії.
Зазначимо, що на офіційному сайті Макса Коржа досі доступна інформація про наступні концерти артиста. Вже 6 вересня він має виступити в казахстанському Алмати.
Також зазначено, що в майбутньому співака очікують одразу у трьох російських містах - Новосибірську, Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі.
Дати цих заходів наразі не визначені, і найближчим часом вони не відбудуться.
Цікаво, що на початку літа 2022 року Корж презентував трек "Свой дом", який називали антивоєнним.
Після його прем’єри білоруський виконавець скасував тур Росією, зокрема концерти саме в цих трьох містах. Утім, офіційно вони можуть залишатися в афіші.
Варто додати, що в Росії, яка веде загарбницьку війну проти України, Корж перебуває у "чорному списку" через свою публічну позицію.
