"Останови войну". Макс Корж в Варшаве призвал к миру, но концерты в РФ не отменил

Известный белорусский певец Макс Корж во время концерта в Варшаве сделал заявление о войне в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TikTok-аккаунт пользователя mrmacguare.
"Я не мог это закончить. Просто не мог. Вы ее не можете закончить, я не могу. Мы не можем ее закончить отдельно. Кто-то даже не хочет, чтобы она заканчивалась. И даже самые умные и эрудированные люди не имеют ответа на то, как остановить то, когда в заложниках большое количество людей. Целая страна в заложниках. Когда люди, которые не подписывались на это...", - обратился к публике артист.
После этого исполнитель выкрикнул: "Останови войну", и весь стадион подхватил скандирование.
В то же время певец ни разу не назвал страну-агрессора и не упомянул, кто начал войну.
@mrmacguare #maxkorzh #макскорж #концерткоржа #концерт #беларусь original sound - Maks Zalatsko
Призывы артиста к миру вызвали в сети критику и обвинения в двойных стандартах, ведь Корж не отменил своих запланированных концертов в России.
Отметим, что на официальном сайте Макса Коржа до сих пор доступна информация о следующих концертах артиста. Уже 6 сентября он должен выступить в казахстанском Алматы.
Также указано, что в будущем певца ожидают сразу в трех российских городах - Новосибирске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.
Даты этих мероприятий пока не определены, и в ближайшее время они не состоятся.
Интересно, что в начале лета 2022 года Корж презентовал трек "Свой дом", который называли антивоенным.
После его премьеры белорусский исполнитель отменил тур по России, в том числе концерты именно в этих трех городах. Впрочем, официально они могут оставаться в афише.
Стоит добавить, что в России, которая ведет захватническую войну против Украины, Корж находится в "черном списке" из-за своей публичной позиции.
