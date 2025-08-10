"Останови войну". Макс Корж в Варшаве призвал к миру, но концерты в РФ не отменил

Что сказал Корж о войне во время концерта

"Я не мог это закончить. Просто не мог. Вы ее не можете закончить, я не могу. Мы не можем ее закончить отдельно. Кто-то даже не хочет, чтобы она заканчивалась. И даже самые умные и эрудированные люди не имеют ответа на то, как остановить то, когда в заложниках большое количество людей. Целая страна в заложниках. Когда люди, которые не подписывались на это...", - обратился к публике артист.

После этого исполнитель выкрикнул: "Останови войну", и весь стадион подхватил скандирование.

В то же время певец ни разу не назвал страну-агрессора и не упомянул, кто начал войну.

Реакция украинцев

Призывы артиста к миру вызвали в сети критику и обвинения в двойных стандартах, ведь Корж не отменил своих запланированных концертов в России.

Ну хто там ще буде розповідати, що він за Україну?

А чого ж він про українців промовчав??? Бачила багато сторіс мої знайомі на концерті були...

Воду пролив і все. Ні слова про Україну.

Тип на всіх стільцях відразу сидить

Продався, але шифрується

Ось так вони думають, що всі вони один народ…

Здалека вони всі сказали про політику. А сказати на всю сцену справжні слова не зміг, бо боїться своєї з влади в Білорусії

Як швидко в цьому світі всі перевзуваються, не можна нікому вірити, особливо артистам - ці товариші заради бабла маму продадуть, не те що Батьківщину

Отметим, что на официальном сайте Макса Коржа до сих пор доступна информация о следующих концертах артиста. Уже 6 сентября он должен выступить в казахстанском Алматы.

Также указано, что в будущем певца ожидают сразу в трех российских городах - Новосибирске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Даты этих мероприятий пока не определены, и в ближайшее время они не состоятся.

Макс Корж не отменил концерты в РФ (скриншот)

Интересно, что в начале лета 2022 года Корж презентовал трек "Свой дом", который называли антивоенным.

После его премьеры белорусский исполнитель отменил тур по России, в том числе концерты именно в этих трех городах. Впрочем, официально они могут оставаться в афише.

Стоит добавить, что в России, которая ведет захватническую войну против Украины, Корж находится в "черном списке" из-за своей публичной позиции.