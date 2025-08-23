На зйомках 5 сезону "Емілі в Парижі" сталася трагедія

У Венеції на зйомках п'ятого сезону "Емілі в Парижі" сталася трагедія - раптово помер помічник режисера.
Що відомо про трагедію, розповідає РБК-Україна з посиланням на People.
47-річний помічник режисера Дієго Борелла втратив свідомість просто на знімальному майданчику у Венеції 21 серпня о 19:00 за місцевим часом.
За попередньою інформацією, у нього стався серцевий напад.
"Ми з глибоким сумом повідомляємо про раптову смерть члена продюсерської родини "Емілі в Парижі". Наші серця з родиною та близькими цієї людини у цей неймовірно важкий час", - прокоментував речник Paramount Television Studios.
Лікарі швидкої допомоги намагалися реанімувати чоловіка, але зусилля виявилися марними.
Він народився у Венеції та був відомим письменником та режисером, працював у Римі, Лондоні та Нью-Йорку.
Останнім часом активно займався письменництвом, зокрема складав вірші, казки, писав оповідання для дітей.
Днями творці проєкту оголосили дату виходу нового сезону. Прем'єра була запланована на 18 грудня на Netflix. В соцмережах серіалу навіть показали перші фото з нових епізодів.
Чи вплине трагедія на дату виходу шоу, поки не відомо. Зйомки фінального епізоду мали завершитися 25 серпня. Наразі процес призупинено, оскільки помічник режисера мав працювати над фінальною сценою.
