На зйомках 5 сезону "Емілі в Парижі" сталася трагедія

На зйомках "Емілі в Парижі" помер режисер: що відомо

47-річний помічник режисера Дієго Борелла втратив свідомість просто на знімальному майданчику у Венеції 21 серпня о 19:00 за місцевим часом.

За попередньою інформацією, у нього стався серцевий напад.

"Ми з глибоким сумом повідомляємо про раптову смерть члена продюсерської родини "Емілі в Парижі". Наші серця з родиною та близькими цієї людини у цей неймовірно важкий час", - прокоментував речник Paramount Television Studios.

Лікарі швидкої допомоги намагалися реанімувати чоловіка, але зусилля виявилися марними.

Який вигляд має Дієго Борелла (фото: instagram.com/diego___borella)

Що відомо про Дієго Борелла

Він народився у Венеції та був відомим письменником та режисером, працював у Римі, Лондоні та Нью-Йорку.

Останнім часом активно займався письменництвом, зокрема складав вірші, казки, писав оповідання для дітей.

Що відомо про 5 сезон "Емілі в Парижі"

Днями творці проєкту оголосили дату виходу нового сезону. Прем'єра була запланована на 18 грудня на Netflix. В соцмережах серіалу навіть показали перші фото з нових епізодів.

Чи вплине трагедія на дату виходу шоу, поки не відомо. Зйомки фінального епізоду мали завершитися 25 серпня. Наразі процес призупинено, оскільки помічник режисера мав працювати над фінальною сценою.