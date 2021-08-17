От аллергии до вздутия: диетолог назвала 8 симптомов, что с поджелудочной железой не все в порядке

Поджелудочная железа - очень важный, но очень нежный и ранимый орган. Она принимает участие в процессе пищеварения и регуляции жирового, углеводного и белкового обмена. Также она осуществляет эндокринную функцию, вырабатывая гормон инсулин.
Врач-диетолог Марина Сергеева в своем Instagram рассказала, как проверить, все ли в порядке с поджелудочной железой.
Для этого, для начала, стоит свериться с несколькими симптомами: если они есть, это повод сходить к специалисту.
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Эти симптомы - хорошие маркеры нездоровья поджелудочной железы. Они показывают, что есть проблемы с секрецией ферментов и воспаление.
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Паниковать не стоит, но пускать на самотек - не вариант. Все эти симптомы будут означать, что вся та полезная пища, которую вы едите, усваивается плохо или совсем не усваивается. А это уже источник других проблем.
Помните, ЖКТ - это конвейер, и если сломалась одна шестеренка, то поломается все. Нагрузка на печень, гнилостные процессы и брожение в кишечнике. Перспектива так себе.
Что делать? Записаться на консультацию к специалисту. Если ваш случай не запущен, этот вопрос можно решить за месяц. В более сложных ситуациях понадобится 2-3 месяца, но сделать это надо.
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