Від алергії до здуття: дієтолог назвала 8 симптомів, що з підшлунковою залозою не все гаразд

8 симптомів, що з підшлунковою залозою не все в порядку

"Не в коня корм" - так кажуть про людей, які дуже багато їдять, але не набирають вагу,

поїв - тут же сходив в туалет,

важкий, гнильний запах в туалеті,

тяжкість і болі в лівому підребер'ї,

алергія на деякі групи продуктів,

запах від тіла,

здуття живота навіть при невеликому обсязі їжі,

відмова від певних продуктів (тваринного білка, жирів, фруктів, бобових).

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Ці симптоми - хороші маркери нездоров'я підшлункової залози. Вони показують, що є проблеми з секрецією ферментів і запалення.

ШКТ - це конвеєр, всі шестерінки повинні працювати злагоджено (фото: pexels.com)

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Що робити, якщо ці симптоми присутні?

Панікувати не варто, але пускати на самоплив - не варіант. Всі ці симптоми будуть означати, що вся та корисна їжа, яку ви їсте, засвоюється погано або зовсім не засвоюється. А це вже джерело інших проблем.

Пам'ятайте, ШКТ - це конвеєр, і якщо зламалася одна шестерня, то поламається все. Навантаження на печінку, гнильні процеси і бродіння в кишечнику. Перспектива так собі.

Що робити? Записатися на консультацію до фахівця. Якщо ваш випадок не запущений, це питання можна вирішити за місяць. У більш складних ситуаціях знадобиться 2-3 місяці, але зробити це треба.