Від алергії до здуття: дієтолог назвала 8 симптомів, що з підшлунковою залозою не все гаразд

Підшлункова залоза - дуже важливий, але дуже ніжний і ранимий орган. Вона бере участь в процесі травлення і регуляції жирового, вуглеводного і білкового обміну. Також вона здійснює ендокринну функцію, виробляючи гормон інсулін.
Лікар-дієтолог Марина Сергєєва у своєму Instagram розповіла, як перевірити, чи все в порядку з підшлунковою залозою.
Для цього, для початку, варто звіритися з декількома симптомами: якщо вони є, це привід сходити до фахівця.
Можна знайти в будь-якому магазині: нутриціолог назвала три головні продукти проти старіння
Ці симптоми - хороші маркери нездоров'я підшлункової залози. Вони показують, що є проблеми з секрецією ферментів і запалення.
Пряма загроза здоров'ю: нутриціолог назвала топ продуктів, які сильно дратують слизову
Панікувати не варто, але пускати на самоплив - не варіант. Всі ці симптоми будуть означати, що вся та корисна їжа, яку ви їсте, засвоюється погано або зовсім не засвоюється. А це вже джерело інших проблем.
Пам'ятайте, ШКТ - це конвеєр, і якщо зламалася одна шестерня, то поламається все. Навантаження на печінку, гнильні процеси і бродіння в кишечнику. Перспектива так собі.
Що робити? Записатися на консультацію до фахівця. Якщо ваш випадок не запущений, це питання можна вирішити за місяць. У більш складних ситуаціях знадобиться 2-3 місяці, але зробити це треба.
Раніше нутриціолог назвала три звички в харчуванні, які продовжать молодість.