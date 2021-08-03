Ангина без антибиотиков: нутрициолог назвала одно-единственное средство от боли в горле

Те, кому знакома боль в горле, знают не понаслышке, как нелегко иногда от нее избавиться. В особо острых формах в ход идут антибиотики, а человек готов на все, лишь бы облегчить страдания.
Нутрициолог Вероника Натуромама в свое блоге в Instagram призналась, что самый действенный и быстрый способ справиться с болью в горле, даже при ангине, это натуральный уксус со свеклой. Она поделилась простым, но действенным рецептом.
Рецепт⠀
Как принимать
Если успеть убрать слизеобразующие и воспалительные продукты при первых признаках - за один день будете здоровы. ⠀
Мощная детоксикация: нутрициолог назвала всего одну полезную привычку для печени
Свекла:
Уксус:
Только натуральный непастеризованный уксус содержит уксусную матку с живыми пробиотиками и пищеварительными ферментами, которые помогают расщеплять молекулы бактерий и вирусов.
Раньше нутрициолог дала подробное полезное меню на целый день.