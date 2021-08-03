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Ангина без антибиотиков: нутрициолог назвала одно-единственное средство от боли в горле

Автор: Татьяна Турчаникова

Те, кому знакома боль в горле, знают не понаслышке, как нелегко иногда от нее избавиться. В особо острых формах в ход идут антибиотики, а человек готов на все, лишь бы облегчить страдания.

Нутрициолог Вероника Натуромама в свое блоге в Instagram призналась, что самый действенный и быстрый способ справиться с болью в горле, даже при ангине, это натуральный уксус со свеклой. Она поделилась простым, но действенным рецептом.

Как избавиться от боли в горле в домашних условиях

Рецепт

  • натереть одну свеклу (не из холодильника) на мелкой терке,
  • полить 2 ст. л. уксуса,
  • настоять 10-15 мин.

Как принимать

  • рассасывать по ст. л. свеклы каждые 20 мин,
  • жмых выплюнуть.

Если успеть убрать слизеобразующие и воспалительные продукты при первых признаках - за один день будете здоровы. ⠀

Можно вылечиться всего за день (фото: pexels.com)

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Свекла:

  • уменьшает воспаление и снимает отечность горла,
  • оказывает заметное противомикробное действие,
  • купирует болевой синдром,
  • укрепляет местный иммунитет,
  • повышает эластичность капилляров и нормализует кровоснабжение,
  • размягчает пробки и избавляет от гнойного налета,
  • натуральная уксусная кислота усиливает свойства свеклы.

Уксус:

  • оказывает противомикробное действие.

Только натуральный непастеризованный уксус содержит уксусную матку с живыми пробиотиками и пищеварительными ферментами, которые помогают расщеплять молекулы бактерий и вирусов.

Раньше нутрициолог дала подробное полезное меню на целый день.

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