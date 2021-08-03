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Ангіна без антибіотиків: нутриціолог назвала один-єдиний засіб від болю в горлі

Автор: Тетяна Турчанікова

Ті, кому знайомий біль в горлі, знають не з чуток, як нелегко іноді від нього позбутися. В особливо гострих формах в хід йдуть антибіотики, а людина готова на все, аби полегшити страждання.

Нутриціолог Вероніка Натуромама в своєму блозі в Instagram зізналася, що найдієвіший і швидкий спосіб впоратися з болем в горлі, навіть при ангіні, це натуральний оцет з буряком. Вона поділилася простим, але дієвим рецептом.

Як позбутися від болю в горлі в домашніх умовах

Рецепт

  • натерти один буряк (не з холодильника) на дрібній тертці,
  • полити 2 ст. л. оцту,
  • настояти 10-15 хв.

Як приймати

  • розсмоктувати по ст. л. буряка кожні 20 хв,
  • Макуху виплюнути.

Якщо встигнути прибрати слиз і запальні продукти при перших ознаках - за один день будете здорові. ⠀

Можна вилікуватися всього за день (фото: pexels.com)

Потужна детоксикація: нутриціолог назвала всього одну корисну звичку для печінки

Буряк:

  • зменшує запалення і знімає набряклість горла,
  • чинить помітну протимікробну дію,
  • усуває больовий синдром,
  • зміцнює місцевий імунітет,
  • підвищує еластичність капілярів і нормалізує кровопостачання,
  • розм'якшує пробки і позбавляє від гнійного нальоту,
  • натуральна оцтова кислота підсилює властивості буряка.

Оцет:

  • чинить протимікробну дію.

Тільки натуральний непастеризований оцет містить оцтову матку з живими пробіотиками і ферментами, які допомагають розщеплювати молекули бактерій і вірусів.

Раніше нутриціолог дала докладний корисне меню на цілий день.

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