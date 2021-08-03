Ангіна без антибіотиків: нутриціолог назвала один-єдиний засіб від болю в горлі

Ті, кому знайомий біль в горлі, знають не з чуток, як нелегко іноді від нього позбутися. В особливо гострих формах в хід йдуть антибіотики, а людина готова на все, аби полегшити страждання.
Нутриціолог Вероніка Натуромама в своєму блозі в Instagram зізналася, що найдієвіший і швидкий спосіб впоратися з болем в горлі, навіть при ангіні, це натуральний оцет з буряком. Вона поділилася простим, але дієвим рецептом.
Рецепт⠀
Як приймати
Якщо встигнути прибрати слиз і запальні продукти при перших ознаках - за один день будете здорові. ⠀
Потужна детоксикація: нутриціолог назвала всього одну корисну звичку для печінки
Буряк:
Оцет:
Тільки натуральний непастеризований оцет містить оцтову матку з живими пробіотиками і ферментами, які допомагають розщеплювати молекули бактерій і вірусів.
Раніше нутриціолог дала докладний корисне меню на цілий день.