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От биркенштоков до мюлей: шпаргалка по актуальной летней обуви 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Разобраться во всех названиях актуальной летней обуви будет сложно, так как в этом сезоне ее ну очень много! Что и говорить о том, чтобы выбрать, какая вам идет! Но способ есть: брать с собой в магазин шпаргалку.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.

Какую обувь модно носить летом 2021

"Я приготовила шпаргалку, в которой собрала все самые актуальные модели.

  • В чем лучше всего гулять по пляжу?
  • Какие модели точно не натрут, пока вы прогуливаетесь по городу?
  • Что выбрать для свидания на набережной в лучах заходящего солнца?
  • В какой обуви можно будет танцевать до утра на первом свидании?

Запоминайте! А вдруг незнакомец в парке похвалит ваши новые биркенштоки, а вы растеряетесь и упустите шанс на долгую и счастливую семейную жизнь?!», - написала стилист.

Рукава-буфы и модель на одно плечо: стилист показала, какую блузу выбрать на лето 2021

  • Мюли и топсайдеры, вторые спасут в дождливую погоду.

  • Мэри Джейн и слингбэки, выбирайте трендовые модели.

  • Балетки и бабуши - в такой обуви очень быстро можно добраться на противоположный район города и выглядеть при этом стильно.

  • Клоги и эспадрильи. Отличный вариант для прогулок по парку.

  • Туфли-стилеты и туфли dorsay - изысканные, стильные, в таких хоть на свидание, хоть на деловую встречу.​​​​​
  • Слипоны и лоферы всегда пригодятся! На прохладные вечера или плохую погоду.

  • Разновидности сандалий: и на пляж, и за город, и по городу!

Какую обувь будет модно носить этим летом? (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Напомним, стилист рассказала, что летом в тренде будут шлепанцы с носками.

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