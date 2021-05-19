От биркенштоков до мюлей: шпаргалка по актуальной летней обуви 2021

Разобраться во всех названиях актуальной летней обуви будет сложно, так как в этом сезоне ее ну очень много! Что и говорить о том, чтобы выбрать, какая вам идет! Но способ есть: брать с собой в магазин шпаргалку.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.
Какую обувь модно носить летом 2021
"Я приготовила шпаргалку, в которой собрала все самые актуальные модели.
Запоминайте! А вдруг незнакомец в парке похвалит ваши новые биркенштоки, а вы растеряетесь и упустите шанс на долгую и счастливую семейную жизнь?!», - написала стилист.
Рукава-буфы и модель на одно плечо: стилист показала, какую блузу выбрать на лето 2021
Какую обувь будет модно носить этим летом? (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Напомним, стилист рассказала, что летом в тренде будут шлепанцы с носками.