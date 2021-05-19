Від біркенштоків до мюлей: шпаргалка з актуальною літнього взуття 2021

Розібратися у всіх назвах актуального літнього взуття буде складно, бо цього сезону її ну дуже багато! Що й говорити про те, щоб вибрати, яка вам йде! Але спосіб є: брати з собою в магазин шпаргалку.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.
Яке взуття модно носити влітку 2021
"Я приготувала шпаргалку, в якій зібрала всі найактуальніші моделі.
Запам'ятовуйте! А раптом незнайомець в парку похвалить ваші нові біркенштоки, а ви розгубитеся і пропусите шанс на довге і щасливе сімейне життя?!» ,- написала стиліст.
Рукава-буфи і модель на одне плече: стиліст показала, яку блузу вибрати на літо 2021
Яке взуття буде модно носити цього літа? (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Нагадаємо, стиліст розповіла, що влітку в тренді будуть шльопанці зі шкарпетками.