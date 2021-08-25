Быстро и без спортзалов: нутрициолог назвала простой напиток, который поможет похудеть

Идеальная фигура в тренде не только в разгар пляжного сезона, а круглый год. Оказывается, похудеть быстро и без усилий (даже без спортзалов!) можно при помощи одного-единственного напитка.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Тихонова.
Этот напиток - яблочный укус. Пить его нужно с водой ежедневно по 1-2 стакану (не литрами). Уксус является кислотой, поэтому принимать его внутрь стоит только в разбавленном виде. Пропорция: 2-3 столовые ложки яблочного уксуса на литр воды или 1 ст. л. на стакан.
Пить яблочный уксус нужно между приемами пищи или за 30 мин до еды. Также есть яблочный уксус в капсулах, который принимается строго во время еды. Мне в таком виде удобнее пить.
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Чтобы придать стройность фигуре, можно регулярно пить яблочный уксус и худеть без всяких проблем. В нем содержится много пектина, который насыщает организм "медленными" углеводами, расщепляет полиненасыщенные жирные кислоты и устраняет ощущение голода.
Яблочный уксус помогает повысить работоспособность, снизить раздражительность, стабилизировать нервную систему.
⁃ почечная недостаточность;
⁃ гастрит, язва желудка;
⁃ гепатит;
⁃ цистит.
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