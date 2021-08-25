UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Быстро и без спортзалов: нутрициолог назвала простой напиток, который поможет похудеть

Автор: Татьяна Турчаникова

Идеальная фигура в тренде не только в разгар пляжного сезона, а круглый год. Оказывается, похудеть быстро и без усилий (даже без спортзалов!) можно при помощи одного-единственного напитка.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Тихонова.

Этот напиток - яблочный укус. Пить его нужно с водой ежедневно по 1-2 стакану (не литрами). Уксус является кислотой, поэтому принимать его внутрь стоит только в разбавленном виде. Пропорция: 2-3 столовые ложки яблочного уксуса на литр воды или 1 ст. л. на стакан.

Пить яблочный уксус нужно между приемами пищи или за 30 мин до еды. Также есть яблочный уксус в капсулах, который принимается строго во время еды. Мне в таком виде удобнее пить.

Домашний пробиотик: нутрициолог назвала простой продукт для улучшения микрофлоры желудка

Яблочный уксус поможет похудеть (фото: pexels.com)

Зачем пить яблочный укус

  • В уксусе сохраняется польза яблок в концентрированном виде. Яблочный уксус содержит микроэлементы, минеральные вещества и витамины: натрий, кальций, магний, фосфор; все витамины группы В, а также С, Е, А, основной элемент - калий.
  • Этот уксус повышает кислотность желудка, благодаря чему лучше усваивается белок.
  • Он способствует снижению веса.
  • Способствует очищению печени.
  • Улучшает метаболизм.
  • Благоприятно влияет на иммунную систему.
  • Выводит шлаки.
  • Улучшает состояние волос, ногтей, кожи.
  • Нормализует функционирование органов ЖКТ.
  • Способствует снижению кровяного давления при гипертонии.
  • Нормализует уровень сахара и холестерина.
  • Является профилактикой процессов старения.

Бледная кожа и заеды в уголках рта: нутрициолог назвала кричащие признаки анемии у ребенка

В одном яблоке - масса пользы (фото: pexels.com)

Чтобы придать стройность фигуре, можно регулярно пить яблочный уксус и худеть без всяких проблем. В нем содержится много пектина, который насыщает организм "медленными" углеводами, расщепляет полиненасыщенные жирные кислоты и устраняет ощущение голода.

Яблочный уксус помогает повысить работоспособность, снизить раздражительность, стабилизировать нервную систему.

Противопоказания

⁃ почечная недостаточность;

⁃ гастрит, язва желудка;

⁃ гепатит;

⁃ цистит.

Раньше нутрициолог назвала три простых продукта для молодой красивой кожи.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая еда