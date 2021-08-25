Швидко і без спортзалів: нутриціолог назвала простий напій, який допоможе схуднути

Ідеальна фігура в тренді не тільки в розпал пляжного сезону, а цілий рік. Виявляється, схуднути швидко і без зусиль (навіть без спортзалів!) можна за допомогою одного-єдиного напою.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Катерина Тихонова.
Цей напій - яблучний укус. Пити його потрібно з водою щодня по 1-2 склянці (не літрами). Оцет є кислотою, тому приймати його всередину варто тільки в розбавленому вигляді. Пропорція: 2-3 столові ложки яблучного оцту на літр води або 1 ст. л. на склянку.
Пити яблучний оцет потрібно між прийомами їжі або за 30 хв до їжі. Також є яблучний оцет в капсулах, який приймається строго під час їжі. Мені в такому вигляді зручніше пити.
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Щоб надати стрункість фігурі, можна регулярно пити яблучний оцет і худнути без всяких проблем. У ньому міститься багато пектину, який насичує організм "повільними" вуглеводами, розщеплює поліненасичені жирні кислоти і усуває відчуття голоду.
Яблучний оцет допомагає підвищити працездатність, знизити дратівливість, стабілізувати нервову систему.
⁃ ниркова недостатність;
⁃ гастрит, виразка шлунка;
⁃ гепатит;
⁃ цистит.
Раніше нутриціолог назвала три простих продукти для молодої красивої шкіри.