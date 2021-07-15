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Cредство номер один при коронавирусе: нутрициолог дала простой рецепт

Автор: Татьяна Турчаникова

На вопрос "Как лечить коронавирус" многие не могут однозначно ответить до сих пор. Но есть растение, которое по количеству витамина С опережает все цитрусовые и многие ягоды - хрен. На него-то и стоит налегать.

Такой способ поддержания иммунитета советует нутрициолог Вероника Натуромама. В своем Instagram она дала простой рецепт, как заготовить хрен на зиму для всей семьи.

Хрен - уникальное по своим свойствам растение. Хрен содержит витамин С, эфирные масла с антисептическими свойствами, фитонциды, полифенолы, благодаря которым он обладает мощным антибактериальным эффектом.

Хрен выделяет летучие вещества - растительные антибиотики, которые борются с вредными микробами.

И самое главное: хрен - это средство номер 1 при плевритах, бронхитах, миозитах, пневмонии, гайморите, коронавирусе. Он очищает бронхи, легкие и носовые пазухи от гноя и слизи, лечит воспаление, обладает отхаркивающим действием.

Даже от фруктов и овсянки: нутрициолог призналась, чем опасны скачки сахара в крови

Хрен - помощник масок и лимонов (фото: pexels.com)⠀

Простой рецепт заготовки хрена на зиму

Существуют разные способы заготовки хрена на зиму. Вот один из них.⠀

  • Одинаковое количество лука, чеснока и хрена прокрутить через мясорубку или натереть на терке.
  • Добавляем столько же по объему меда.
  • Перемешиваем и убираем в холодильник.
  • При лечении применять 3-5 раз в день по 1 ч. л. во время еды.
  • Профилактика инфекционных заболеваний: 1 ч. л. в день.

Раньше доктор рассказала неизвестную правду о фруктозе, опасно для здоровья.

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