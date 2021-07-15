Засіб номер один при коронавірусі: нутриціолог дала простий рецепт

На питання "Як лікувати коронавірус" багато хто не може однозначно відповісти досі. Але є рослина, яка за кількістю вітаміну С випереджає всі цитрусові і багато які ягоди - хрін. На нього-то і варто налягати.
Такий спосіб підтримки імунітету радить нутриціолог Вероніка Натуромама. У своєму Instagram вона дала простий рецепт, як заготовити хрін на зиму для всієї родини.
Хрін - унікальна за своїми властивостями рослина. Хрін містить вітамін С, ефірні масла з антисептичними властивостями, фітонциди, поліфеноли, завдяки яким він володіє потужним антибактеріальним ефектом.
Хрін виділяє летючі речовини - рослинні антибіотики, які борються зі шкідливими мікробами.
І найголовніше: хрін - це засіб номер 1 при плевритах, бронхітах, міозитах, пневмонії, гаймориті, коронавірусі. Він очищає бронхи, легені і носові пазухи від гною і слизу, лікує запалення, має відхаркувальну дію.
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