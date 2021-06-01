Cтилист показала нескучные сумки на лето, которые идут ко всему: лаконичные и яркие

Скучные базовые вещи надоели, но хочется, чтобы вещь была подо все?
Правильно, гардероб должен строиться по принципу "конструктор". Вещей мало, все идеально сочетаются между собой. И интересные детали.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова и показала примеры сумок, которые будет нескучно носить летом 2021.⠀
Сегодня поговорим про сумки. Я люблю универсальные, "подо все". Потому что перекладывать вещи из одной в другую мне лениво. Найти универсальную сумку сложно. Думаю, вы знаете. Но это реально. ⠀
Моей новой универсальной любовью стала круглая сумка с контрастным ремнем. Не снимаю уже больше недели, идеально "работает" со 100% образов в гардеробе. Но необязательно выбирать круглую - подойдет любая необычная для сумки форма.
Необычные и лаконичные сумки.
Вместо топа и пояса: стилист показала, как носить платок летом 2021
Без акцентного декора.
Сумка акцентного цвета - маст-хэв летом 2021.
С декором, но не кричащим.
Какие сумки выбрать на лето (фото: instagram.com/tatvolkova)