Стиліст показала ненудні сумки на літо, які йдуть до всього: лаконічні і яскраві

Сьогодні поговоримо про сумки. Я люблю універсальні, "під все". Тому що перекладати речі з однієї в іншу мені ліниво. Знайти універсальну сумку складно. Думаю, ви знаєте. Але це реально. ⁣⠀

Моєю новою універсальною любов'ю стала кругла сумка з контрастним ременем. Не знімаю вже більше тижня, ідеально "працює" зі 100% образів в гардеробі. Але необов'язково вибирати круглу - підійде будь-яка незвичайна для сумки форма.

Які ненудні сумки вибрати на літо 2021

Незвичайні і лаконічні сумки.

Замість топа і пояса: стиліст показала, як носити хустку влітку 2021

Без акцентного декору.

Сумка акцентного кольору - маст-хев влітку 2021.

З декором, але не занадто "крикливим".

Які сумки обрати на літо (фото: instagram.com/tatvolkova)