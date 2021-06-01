Стиліст показала ненудні сумки на літо, які йдуть до всього: лаконічні і яскраві

Нудні базові речі набридли, але хочеться, щоб річ була під все?
Правильно, гардероб повинен будуватися за принципом "конструктор". Речей мало, все ідеально поєднуються між собою. І цікаві деталі.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова і показала приклади сумок, які буде ненудно носити влітку 2021.⠀
Сьогодні поговоримо про сумки. Я люблю універсальні, "під все". Тому що перекладати речі з однієї в іншу мені ліниво. Знайти універсальну сумку складно. Думаю, ви знаєте. Але це реально. ⠀
Моєю новою універсальною любов'ю стала кругла сумка з контрастним ременем. Не знімаю вже більше тижня, ідеально "працює" зі 100% образів в гардеробі. Але необов'язково вибирати круглу - підійде будь-яка незвичайна для сумки форма.
Незвичайні і лаконічні сумки.
Замість топа і пояса: стиліст показала, як носити хустку влітку 2021
Без акцентного декору.
Сумка акцентного кольору - маст-хев влітку 2021.
З декором, але не занадто "крикливим".
Які сумки обрати на літо (фото: instagram.com/tatvolkova)