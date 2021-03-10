Джилл Байден скопировала образ беременной Меган Маркл: в этом уже увидели символ

69-летняя Джилл выбрала такое же платье с лимонами, как и Меган, но удлиненное и с рукавом. Наряд с лимонным принтом от известного дизайнера обошелся мисс Байден в 2890 долларов.

Платье Меган стоило немного дороже - 3490 долларов. В ней она вместе с принцем Гарри появилась во время записи ролика Stream On, где они рассказывали о подкасте Archwell Audio, запущенном в 2020 году.

Джилл Байден в "платье с лимонами" (фото: instagram.com/flotus)

Меган Маркл в платье с лимонами (скрин видео)

Поговаривают, что такое копирование образа Меган Маркл неслучайно. Таким образом она решила поддержать супругу принца Гарри. Ведь международную премию, которую вручала Джилл, получают женщины во всем мире, которые проявили лидерство, мужество, изобретательность и готовность жертвовать ради других, особенно в продвижении прав женщин. А Меган, как известно, является борцом против гендерного неравенства.

Джилл Байден дополнила образ желтыми туфлями-лодочками на каблуках и маской тоже с принтом в виде лимонов.

Платья Меган Маркл и Джилл Байден (фото: saksfifthavenue.com)