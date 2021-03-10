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Джилл Байден скопіювала образ вагітної Меган Маркл: в цьому вже побачили символ

Автор: Світлана Мащенко

Перша леді США Джилл Байден повторила образ, в якому нещодавно з'явилася вагітна другою дитиною Меган Маркл. Джилл вдягла таку ж сукню від Oscar de la Renta, але іншого фасону.

В такому вигляді дружина Джо Байдена з'явилася на церемонії вручення нагород International Women of Courage ("Хоробра жінка"), про що вона відзвітувала на своїй сторінці в Instagram.

69-річна Джілл вибрала таку ж сукню з лимонами, як і Меган, але видовжену і з рукавом. Наряд з лимонним принтом від відомого дизайнера обійшовся міс Байден у 2890 доларів.

Сукня Меган коштувала трохи дорожче - 3490 доларів. У ній вона разом з принцом Гаррі з'явилася під час запису ролика Stream On, де вони розповідали про подкаст Archwell Audio, запущений у 2020 році.

Джилл Байден у "сукні з лимонами" (фото: instagram.com/flotus)

Меган Маркл в сукні з лимонами (скрін відео)

Подейкують, що таке копіювання образу Меган Маркл невипадкове. Таким чином вона вирішила підтримати дружину принца Гаррі. Адже міжнародну премію, яку вручала Джилл, отримують жінки у всьому світі, які проявили лідерство, мужність, винахідливість і готовність жертвувати заради інших, особливо в просуванні прав жінок. А Меган, як відомо, є борцем проти гендерної нерівності.

Джилл Байден доповнила образ жовтими туфлями-човниками на підборах і маскою теж з принтом у вигляді лимонів.

Сукні Меган Маркл і Джилл Байден (фото: saksfifthavenue.com)

Нагадаємо, що під час того онлайн-появи Меган Маркл засвітила нову каблучку з рожевим сапфіром.

До речі, інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі, яке вони дали Опрі Уїнфрі, вже котрий день на слуху. Адже в ньому вони не тільки розсекретили стать майбутньої дитини, але Меган зізналася в бажанні вчинити суїцид і расизмі з боку членів королівської сім'ї.

Також ми писали, що стало відомо, як Меган і Гаррі можуть назвати другу дитину, яка народиться наприкінці весни.

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Новини України Меган МарклДжилл Байден
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