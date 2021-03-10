Джилл Байден скопіювала образ вагітної Меган Маркл: в цьому вже побачили символ

69-річна Джілл вибрала таку ж сукню з лимонами, як і Меган, але видовжену і з рукавом. Наряд з лимонним принтом від відомого дизайнера обійшовся міс Байден у 2890 доларів.

Сукня Меган коштувала трохи дорожче - 3490 доларів. У ній вона разом з принцом Гаррі з'явилася під час запису ролика Stream On, де вони розповідали про подкаст Archwell Audio, запущений у 2020 році.

Джилл Байден у "сукні з лимонами" (фото: instagram.com/flotus)

Меган Маркл в сукні з лимонами (скрін відео)

Подейкують, що таке копіювання образу Меган Маркл невипадкове. Таким чином вона вирішила підтримати дружину принца Гаррі. Адже міжнародну премію, яку вручала Джилл, отримують жінки у всьому світі, які проявили лідерство, мужність, винахідливість і готовність жертвувати заради інших, особливо в просуванні прав жінок. А Меган, як відомо, є борцем проти гендерної нерівності.

Джилл Байден доповнила образ жовтими туфлями-човниками на підборах і маскою теж з принтом у вигляді лимонів.

Сукні Меган Маркл і Джилл Байден (фото: saksfifthavenue.com)