От джинсов до юбок: стилист рассказала, какая одежда поможет скорректировать широкие бедра

Первое, что хочется сказать по этой теме: на мой взгляд, тип фигуры груша - один из самых соблазнительных и красивых. В любой коррекции я учу всех своих клиентов не зацикливаться на "недостатках", а делать акцент на достоинствах.

В случае с "грушами" - это изящный верх, тонкая талия, ключицы, запястья. Именно смещение акцента при коррекции широких бедер работает лучше всего. Верх - территория, на которой можно "разогнаться", экспериментируя с цветом, декором, кроем.

При таком типе фигуры акцент стоит делать на верх (фото: instagram.com/jlo)

Снизу лучше выбирать более сдержанные варианты, которые не обтягивают бедра, демонстрируя всю их анатомию, не содержат активного декора или акцентную фактуру.

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Топ советов по "коррекции" широких бедер

Учимся правильно смещать акценты с бедер на яркие детали и верх.

Высокая посадка, струящаяся блуза и акцент на талии гармонизируют весь силуэт.

Низ должен быть без акцента, а вот верх - с акцентом, например, с принтом.

Низкая талия, прямые мини-юбки, облегающие шорты и узкие брюки-дудочки не рекомендуются при широких бедрах.

Из джинсов подойдут прямые, клеш и слоучи.

Как правильно одеваться, если бедра - широкие (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)