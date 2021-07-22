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Від джинсів до спідниць: стиліст розповіла, який одяг допоможе скорегувати широкі стегна

Автор: Тетяна Турчанікова

Як правильно одягатися дівчатам з широкими стегнами, щоб вся фігура виглядала гармонійно? Тут є одне найголовніше і просте правило: головне - змістити акценти зі стегон.

Про це розповіла у своєму Instagram стиліст Яна Платонова і дала топ порад, як саме це зробити.

Перше, що хочеться сказати по цій темі: на мій погляд, тип фігури груша - один з найбільш спокусливих і красивих. У будь-якій корекції я вчу всіх своїх клієнтів не зациклюватися на "недоліках", а робити акцент на сильних сторонах.

У випадку з "грушами" - це витончений верх, тонка талія, ключиці, зап'ястя. Саме зміщення акценту при корекції широких стегон працює найкраще. Верх - територія, на якій можна "розігнатися", експериментуючи з кольором, декором, кроєм.

При такому типові фігури акцент варто робити на верх (фото: instagram.com/jlo)

Знизу краще вибирати більш стримані варіанти, які не обтягують стегна, демонструючи всю їх анатомію, не містять активного декору або акцентну фактуру.

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Топ порад по "корекції" широких стегон

Вчимося правильно зміщувати акценти зі стегон на яскраві деталі і верх.

Висока посадка, правильна блуза і акцент на талії гармонізують весь силует.

Низ повинен бути без акценту, а ось верх - з акцентом, наприклад, з принтом.

Низька талія, прямі міні-юбки, обтягуючі шорти та вузькі штани-дудочки не рекомендуються при широких стегнах.

Із джинсів підійдуть прямі, кльош і слоучі.

Як правильно одягатися, якщо стегна - широкі (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)

Раніше стиліст показала, які панамки і купальники - вже відвертий антитренд, так на пляж не можна.

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