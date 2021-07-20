Эффективный способ: врач рассказал, как восстановить обоняние после коронавируса

Один из самых эффективных способов восстановить обоняние после коронавируса - промывание полости носа.

Врач-эндокринолог Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)

Способ промывания носа подойдет тем, у кого:

обоняние из-за коронавируса пропало совсем недавно,

обоняния из-за коронавируса нет уже несколько месяцев,

потеря обоняния проявилась только как постковидное осложнение.

Часто возвращение обоняния бывает осложнено следующими факторами:

- корочки в носу,

- деформация носовой перегородки,

- вазомоторный или аллергический ринит,

- проживание в мегаполисе,

- работа в местах повышенной запыленности.

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Для взрослых пациентов самыми эффективными для промывания считаются балонные и солевые растворы. Они могут безопасно применяться в домашней практике без участия докторов.

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При этом важно соблюдать правильную технологию промывания носа и не вводить такие процедуры на постоянной основе. Как правило, промывания регулярно делают не более 2 месяцев, затем перерыв.