Ефективний спосіб: лікар розповів, як відновити нюх після коронавірусу

Один з найефективніших способів відновити нюх після коронавірусу - промивання порожнини носа.

Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)

Спосіб промивання носа підійде тим, у кого:

нюх через коронавірус пропаі зовсім недавно,

нюху через коронавірус немає вже кілька місяців,

втрата нюху проявилася тільки як постковідне ускладнення.

Часто повернення нюху буває ускладнено наступними факторами:

- скоринки в носі,

- деформація носової перегородки,

- вазомоторний або алергічний риніт,

- проживання в мегаполісі,

- робота в місцях підвищеної запиленості.

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Для дорослих пацієнтів найефективнішими для промивання вважаються балонні і сольові розчини. Вони можуть безпечно застосовуватися в домашній практиці без участі лікарів.

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При цьому важливо дотримуватися правильну технологію промивання носа і не вводити такі процедури на постійній основі. Як правило, промивання регулярно роблять не більше 2 місяців, потім перерва.