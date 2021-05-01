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Французский синий, мятный и аметистовый: стилист назвала главные цвета лета

Автор: Татьяна Турчаникова

Институт Pantone, как всегда, не ошибся в своих предсказаниях о самых популярных цветах этого года.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.

"Вот же они, уже на улицах городов и в магазинах ждут вас! Прошу любить и жаловать, самые модные цвета этой весны и лета уже заждались вас в моей вдохновляющей подборке", - написала стилист.

Французский синий

Мятный

Солнечный желтый

Зеленый ясень

Аметистовый

Кирпичный или ржавчина

Малиновый розовый

Оранжевый

Самые главные цвета 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

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