Французский синий, мятный и аметистовый: стилист назвала главные цвета лета

Институт Pantone, как всегда, не ошибся в своих предсказаниях о самых популярных цветах этого года.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.
"Вот же они, уже на улицах городов и в магазинах ждут вас! Прошу любить и жаловать, самые модные цвета этой весны и лета уже заждались вас в моей вдохновляющей подборке", - написала стилист.
Французский синий
Мятный
Солнечный желтый
Зеленый ясень
Аметистовый
Кирпичный или ржавчина
Малиновый розовый
Оранжевый
Самые главные цвета 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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